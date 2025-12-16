プロ野球・ソフトバンクは16日、本拠地みずほPayPayドームの大規模改修計画を発表しました。

球団によると今回、2つの改修計画の実施を決定。1つ目は、常にリーグ優勝・日本一を目指すチームを支える環境の強化を目的として、R&D（アールアンドディー）ラボの新設を行います。

R&Dとは「Research & Development（研究開発）」の略で、データ分析や科学的アプローチをもとに、選手のパフォーマンス向上を図る取り組みのことです。ソフトバンクではハイスピードカメラやバイオメカニクス解析システムなど最新の解析機器を導入することで、投手や打者のフォーム改善やケガ防止、またトレーニング効果などの研究に役立て、選手育成やチーム戦略に生かすとしています。

もう一つは、観客に「特別な観戦体験」を提供する目的としてバックネット裏の座席を刷新し、ラウンジの新設も決定しました。

バックネット裏の座席については、現在あるプレミアムシートからソファ席やBOX席など、快適性と付加価値をさらに高めた新デザインへ刷新。ラウンジについては出来立ての食事が楽しめるライブキッチンや、多彩なグルメやドリンクが楽しめ、臨場感あるプレーが楽しめるVIPルームも設けられるようです。

2026年より順次工事が開始され、2029年シーズン開幕までに完了を予定しています。