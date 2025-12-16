◆プロボクシング三大世界戦▼ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア ▼ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ ▼ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマット１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の計量が１６日、都内で行われ、ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王座統一戦に出場するＷＢＡ王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝はリミットから１００グラムアンダーの４８・８キロ、ＷＢＯチャンピオンのレネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝は４８・７キロで、ともに１回でパスした。

計量を終えた高見は拳を握りしめ感無量のガッツポーズで喜びを表現した。「やりきりました。今回は早めに減量をスタートして思ったよりもスムーズに落ちた」と胸をなで下ろした。

高見にとってはある意味、試合以上に気を使うのが減量だ。身長１６７センチとリミット４８・９キロのライトフライ級では極めて大柄。普段から節制していても、ウェートは６０キロを超えてしまい、１０キロ以上の減量を強いられる。本番前のもうひとつの戦いを前に、友人でもある総合格闘家の平本蓮から貴重なアドバイスを受けた。「カロリーを取って（体重を）落とした方がいいと教えてもらった。グラムが少なくカロリーが多いチョコレートアイスを食べながら半信半疑で減量してみたら、順調に落とすことができた」と感謝した。

計量後の写真撮影。２人で向き合うフェイスオフの際、サンティアゴがぶつかりそうになるぐらい顔を近づけてきた。これにはさすがに辟易したのか「今はやめてくれという気分。対応する余裕が無かった」と離れることを要求。それでも相手が戦闘態勢に入っていることはを二分に感じ「ああいう気持ちを持って試合に臨んできてくれることがうれしい。どんな試合になろうが、倒しきって勝つ」と勝利を宣言。初防衛戦であり統一戦がライトフライ級のラストマッチ。無敗のままフライ級へ乗り込み、２階級制覇を狙うつもりだ。

戦績は高見が１０戦全勝（８ＫＯ）、サンティアゴは１４勝（９ＫＯ）４敗。