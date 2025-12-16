ファミマで買えるミニカー「KYOSHO ミニカー&ブック」No.23とNo.24が同時発売！ ニュル24時間で活躍したスバルの「WRX NBR CHALLENGE 2023/2024」を緻密に再現【クルマとホビー】
スバルのNBRマシン2台が同時発売！
京商は、コンビニエンスストア向けミニカーシリーズ「KYOSHO MINI CAR & BOOK」の新作、第23弾・第24弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024」を発表した。ファミリーマートでは2アイテム、京商オンラインでは3アイテムがラインナップされる。それぞれどんな内容なのか紹介しよう。
KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾・第24弾の商品パッケージ
ファミリーマートでは「KYOSHO ミニカー&ブック」2種を販売
「KYOSHO MINI CAR & BOOK」は、コレクション性の高い1/64スケールミニカーと、カーカルチャー情報を盛り込んだ解説書を組み合わせた、大人が楽しめるホビー＆カーマガジンだ。解説書はベース車種に加え、「ヒト・モノ・コト」にスポットを当て、A4カラー全16ページという読み応えのある内容となっている。
今回はNo.23とNo.24が同時発売。商品化されたモデル「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024」は、スバルのモータースポーツ子会社・STIが現行のWRX S4をベースに開発した耐久レース車両。世界最⾼峰の耐久レース「ニュルブルクリンク24時間」に参戦したマシンだ。
ニューマシンで挑んだ2023年と、総監督・辰己英治氏の最終年となった2024年、それぞれのマシンを1/64スケールで忠実に再現。
スバルを象徴する「WRブルー」とチェリーレッドのボディは、スポイラーやウイングはもちろん、小さなカナードやフェンダー上のダクト、細かなステッカーや文字に至るまで忠実に再現されている。
アルミホイールの造形も実車とほぼ同一で、インテリアもダッシュボードやロールケージをはじめ、スイッチ類なども細部まで丁寧に作り込まれている。
さらに、ライトが点灯する「MOTN（モトン）システム」を搭載。別売りの「MOTN LEDベースシステム」と組み合わせることで、ヘッドライトとテールライトの点灯が可能となり、夜間のディスプレイとしても楽しめる。
解説書は、スバル/STIのレーシングドライバーやNBRメカニック、辰己監督のインタビューが収録された豪華な内容だ。
ファミリーマートで販売される「KYOSHO MINI CAR & BOOK No.23/No.24 」の税込価格は各5500円。
KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023」のミニカー
KYOSHO MINI CAR & BOOK 第24弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2024」のミニカー
京商オンラインストアでは限定仕様を3アイテム用意
京商オンラインでは、ミニカー＆フォトブックセット2種に加え、ミニカー単体モデルが販売される。
京商オンライン版は、ミニカーのディスプレイ台座がブラックからブルーに変更されているほか、24時間レースの夜間の雰囲気を再現できるライト点灯システム「MOTN LEDベースシステム」を同梱。さらに解説書とは別に、ニュルブルクリンク24時間レースの貴重な写真を約100点収録したフォトブックも付属する。
KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023」京商オンライン版のパッケージ
USB Type-Cケーブルに繋いだ「MOTN LEDベースシステム」の上に、ディスプレイ台座を載せることで、ミニカーのライトが点灯する
このほか、京商オンラインでは「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 テストカー」もミニカー単体でラインナップ。ボディ下半分がブラックに塗られたテストカーがモデル化されている。
京商オンライン版のミニカー&フォトブックセットとミニカー単品の税込価格は、それぞれ8800円、4400円。
「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 テストカー」ミニカー ヘッドライト点灯状態
INFORMATION
KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾・第24弾
SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024
内容：1/64スケール ダイキャスト製ミニカー、ディスプレイ台座（ブラック）、解説書（A4カラー全16ページ）
販売店：ファミリーマートの一部店舗で順次発売（取扱店舗はWeb商品ページにて公開）
価格：5500円（税込）
SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024 京商オンライン版
内容：1/64スケール ダイキャスト製ミニカー、ディスプレイ台座（ブルー）、ライト点灯システム、解説書（A4カラー全16ページ）、フォトブック（A5変形カラー全16ページ）
販売店：京商オンラインストアにて販売
価格：8800円（税込）
SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 テストカー
内容：1/64スケール ダイキャスト製ミニカー、ディスプレイ台座（ブルー）
販売店：京商オンラインストアにて販売
価格：4400円（税込）
https://dc.kyosho.com/ja/kyosho-minicar-book23-24