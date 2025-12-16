スバルのNBRマシン2台が同時発売！

京商は、コンビニエンスストア向けミニカーシリーズ「KYOSHO MINI CAR & BOOK」の新作、第23弾・第24弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024」を発表した。ファミリーマートでは2アイテム、京商オンラインでは3アイテムがラインナップされる。それぞれどんな内容なのか紹介しよう。

KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾・第24弾の商品パッケージ

ファミリーマートでは「KYOSHO ミニカー&ブック」2種を販売

「KYOSHO MINI CAR & BOOK」は、コレクション性の高い1/64スケールミニカーと、カーカルチャー情報を盛り込んだ解説書を組み合わせた、大人が楽しめるホビー＆カーマガジンだ。解説書はベース車種に加え、「ヒト・モノ・コト」にスポットを当て、A4カラー全16ページという読み応えのある内容となっている。

今回はNo.23とNo.24が同時発売。商品化されたモデル「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024」は、スバルのモータースポーツ子会社・STIが現行のWRX S4をベースに開発した耐久レース車両。世界最⾼峰の耐久レース「ニュルブルクリンク24時間」に参戦したマシンだ。

ニューマシンで挑んだ2023年と、総監督・辰己英治氏の最終年となった2024年、それぞれのマシンを1/64スケールで忠実に再現。

スバルを象徴する「WRブルー」とチェリーレッドのボディは、スポイラーやウイングはもちろん、小さなカナードやフェンダー上のダクト、細かなステッカーや文字に至るまで忠実に再現されている。

アルミホイールの造形も実車とほぼ同一で、インテリアもダッシュボードやロールケージをはじめ、スイッチ類なども細部まで丁寧に作り込まれている。

さらに、ライトが点灯する「MOTN（モトン）システム」を搭載。別売りの「MOTN LEDベースシステム」と組み合わせることで、ヘッドライトとテールライトの点灯が可能となり、夜間のディスプレイとしても楽しめる。

解説書は、スバル/STIのレーシングドライバーやNBRメカニック、辰己監督のインタビューが収録された豪華な内容だ。

ファミリーマートで販売される「KYOSHO MINI CAR & BOOK No.23/No.24 」の税込価格は各5500円。

KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023」のミニカー

KYOSHO MINI CAR & BOOK 第24弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2024」のミニカー

京商オンラインストアでは限定仕様を3アイテム用意

京商オンラインでは、ミニカー＆フォトブックセット2種に加え、ミニカー単体モデルが販売される。

京商オンライン版は、ミニカーのディスプレイ台座がブラックからブルーに変更されているほか、24時間レースの夜間の雰囲気を再現できるライト点灯システム「MOTN LEDベースシステム」を同梱。さらに解説書とは別に、ニュルブルクリンク24時間レースの貴重な写真を約100点収録したフォトブックも付属する。

KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023」京商オンライン版のパッケージ

USB Type-Cケーブルに繋いだ「MOTN LEDベースシステム」の上に、ディスプレイ台座を載せることで、ミニカーのライトが点灯する

このほか、京商オンラインでは「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 テストカー」もミニカー単体でラインナップ。ボディ下半分がブラックに塗られたテストカーがモデル化されている。

京商オンライン版のミニカー&フォトブックセットとミニカー単品の税込価格は、それぞれ8800円、4400円。

「SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 テストカー」ミニカー ヘッドライト点灯状態

INFORMATION

KYOSHO MINI CAR & BOOK 第23弾・第24弾

SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024

内容：1/64スケール ダイキャスト製ミニカー、ディスプレイ台座（ブラック）、解説書（A4カラー全16ページ）

販売店：ファミリーマートの一部店舗で順次発売（取扱店舗はWeb商品ページにて公開）

価格：5500円（税込）

SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023/2024 京商オンライン版

内容：1/64スケール ダイキャスト製ミニカー、ディスプレイ台座（ブルー）、ライト点灯システム、解説書（A4カラー全16ページ）、フォトブック（A5変形カラー全16ページ）

販売店：京商オンラインストアにて販売

価格：8800円（税込）



SUBARU WRX NBR CHALLENGE 2023 テストカー

内容：1/64スケール ダイキャスト製ミニカー、ディスプレイ台座（ブルー）

販売店：京商オンラインストアにて販売

価格：4400円（税込）

https://dc.kyosho.com/ja/kyosho-minicar-book23-24