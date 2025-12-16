Netflix映画『This is I』初予告 木村多江、千原せいじ、中村中、吉村界人、MEGUMI、中村獅童ら出演
タレント・はるな愛の実話をもとに描くNetflix映画『This is I（ディス イズ アイ）』が、動画配信サービス「Netflix」で来年（2026年）2月10日より世界独占配信される。このたび、本作初となる予告映像とキーアート、さらに追加キャスト情報が一挙に解禁された。
【動画】Netflix映画『This is I』予告映像
本作は、2000年代に“エアあやや”のモノマネで一世を風靡したタレント・はるな愛の人生をモチーフに、“本当の自分”を探し続けた一人の少年・ケンジと、彼の人生に大きな転機をもたらした医師との出会いを描くヒューマンドラマ。主演は、オーディションを勝ち抜いた18歳の新星・望月春希が務め、主人公のケンジ／アイを演じる。実在の医師・和田耕治役で斎藤工が共演する。
解禁された予告映像では、「アイドルになりたい」という夢を抱きながらも、“自分らしさ”に悩む中学生・ケンジの姿から物語が始まる。そんなケンジの運命を大きな変えることになる、ある2つの出会いが描かれる。恐る恐る足を踏み入れたショーパブで出会ったのは、自分を受け入れてくれる世界と“アイ”という新しい名前。ユーモアとやさしさにあふれたダンサーたちが、アイ（ケンジ）を温かく明るく迎え入れる。
そしてもう一つの出会いが、過去に患者を救えなかったことで苦悩を抱える医師・和田。アイは和田に悩みを打ち明けることで自分自身の心と向き合い、やがて性別移行という人生の大きな決断へと向かっていく。一方の和田も、アイへの性別適合手術を執刀することで「本当の医療とは何か」を考え、過去に患者を救えなかったことへの悩みへと向き合っていく。
そんな2人を1980年代〜2000年代の名曲が後押しする。予告映像にも流れるプリンセス プリンセス「Diamonds＜ダイアモンド＞」のほかにも、どのような楽曲が二人の人生を彩るのか、注目だ。
あわせて、キャストが追加発表された。アイの母親・初恵、父親・和孝を演じるのは木村多江と千原せいじ。アイが抱える悩みに家族がどう向き合っていくのか。アイが働くショーパブのママ・アキ役は中村中、ショーパブの男性ダンサーで、アイと恋に落ちるタクヤ役に吉村界人。和田の働くクリニックの看護師・裕子役にMEGUMI、そして和田の医療行為に目を光らせる刑事・鶴久役で中村獅童が参加している。
