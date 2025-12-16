「お散歩に行くと絶対に猫塚に寄るミー子です」



【写真】境内をお散歩に行くと必ず、ここに立ち寄ります

こんなポストをしたのは、栃木県那須町にある真言宗系のお寺・長楽寺（@nasu_chourakuji）さん。



「てらねこ」（お寺で保護した猫たち）でも人気の高い同寺ですが、そのなかの1匹である“ミー子”さんの様子を映した動画に、感動の声があがっています。



ミー子さんは２０１０年生まれで、てらねこのなかでも最年長。他の猫たちに対して、厳しくも母性をもって接する「みんなの母さん」的存在だといいます。長楽寺では、そんなミー子さんが境内をお散歩する様子を撮影・公開しました。



家を出て、境内をとことこ歩くミー子さん。



ある場所に来ると、途端に足取りが速くなりました。



どこに向かっているのかというと――。



そこは「猫塚」。



実はここには、ミー子さんの娘である“ひーちゃん”と息子である“シロ”くんが眠っているのでした。



ふたりはともに２０１１年に生まれましたが、ひーちゃんは２０２５年５月、シロくんは１０月に亡くなったといいます。



長楽寺では、ひーちゃんが亡くなった際「寺に貢献してくれた猫をきちんと埋葬してあげよう」とこの猫塚を建立、先日にもシロくんの四十九日法要を行うなど、ふたりを弔っていました。



ミー子さんは、自分の子供たちが眠る場所を訪れたかったのですね。



そんなミー子さんの動画が紹介されたYouTube Channelや、X（旧Twitter）のリプ欄には感動の声が多数寄せられました。



「尊い…」

「率先して猫塚に寄ってますね」

「ひーちゃんとシロくんと３人でお話してるんだろうね」

「自分の分身が猫塚に鎮座してるのが、母猫はちゃんと理解してるんですね…」

「魂で繋がってるんでしょうね」

「母の愛は海よりも深し」

「ミー子、長生きしてね」



長楽寺の「おかみ」さんにお話をうかがいました。



――ミー子さんは、どのくらいの頻度で散歩に行くのですか？



おかみさん：１日に３、４回です。



――生前のひーちゃんとシロくんとミー子さんはどのような関係でしたか？



おかみさん：ひーちゃんとシロ、ミー子は親子として、とても良い関係でした。きびしくきちんと猫としての教育をしていた印象でした。



――ミー子さんはなぜ頻繁に猫塚を訪れるのでしょう？



おかみさん：ミー子が猫塚に向かう理由については私達も分からず、不思議に思います。ミー子の気持ちを私たちも聞いてみたいですね。



◇ ◇



ミー子さんの出産、動物病院からの紹介、寺の敷地内で保護などにより、これまでに１１匹もの猫を飼われてきたという長楽寺。現在も、８匹の猫と一緒に暮らしているといいます。



てらねこがいるお寺として話題であり、Xのフォロワー数は２７万以上に。テレビなどのメディア出演やフォトブックの出版もされています。YouTube Channelもメインチャンネル・サブチャンネルを開設されています（今回の「猫塚」の動画はサブチャンネルにて公開）。



「SNS等で日常を更新してますので、ご覧いただけたらと思います。ご来山もお待ちしております」（おかみさん）



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・竹中 友一（RinToris））