トヨタで一番安い“四駆”の普通乗用セダン！

SUVやコンパクトミニバンが主流となった現在でも、運転のしやすさや取り回しの良さ、そしてセダンならではの快適性を重視するユーザーは少なくありません。とくに積雪地域では、安心感を求めて四輪駆動のセダンを選ぶ人も一定数存在します。

では、トヨタが販売する“普通乗用車”の四駆セダンの中で、最も手頃に選べるモデルは一体どれなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ最新「“4WD”セダン」です！（30枚以上）

トヨタ「カローラ」は1966年の登場以来、150以上の国と地域で販売され続ける世界的ロングセラーで、1997年には世界累計販売台数がギネス世界記録に認定されました。

現行の12代目カローラシリーズは、グローバル共通の「TNGA（Toyota New Global Architecture）プラットフォーム」を採用し、コネクティッド技術や先進安全装備を備えていることが特徴です。

2018年6月にハッチバックタイプの「カローラスポーツ」が先行して発売され、続いて2019年9月にセダンの「カローラ」とワゴンの「カローラツーリング」が登場しました。

セダンの現行カローラは、先代「カローラアクシオ」からGA-Cプラットフォームへ切り替わり、ボディが3ナンバーサイズへ拡大した点が大きな変化となっています。

2025年5月には一部改良が行われ、カーボンニュートラル実現に向けてパワートレインはハイブリッドに一本化。

さらに上位グレードでは一部オプションが標準装備されるなど、商品力の向上が図られました。

そんなカローラの四輪駆動モデルの中で最も安いのが、シンプルな装備のベーシックグレード「X（E-Four）」です。

このモデルのボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mm、ホイールベース2640mm。低重心でワイド感を強調した、躍動感あるデザインが採用されています。

外観では鋭い印象のヘッドライトが特徴的です。Xグレードではフォグランプやシルバー加飾が省略され、15インチタイヤにスチールホイールと樹脂製ホイールキャップが装着されます。ボディカラーは全7色の設定ですが、Xではそのうち4色から選択可能です。

インテリアカラーはブラックのみで、シート素材はファブリック。2列シートの5人乗りレイアウトです。

操作系ではディスプレイオーディオが非装着で、ステアリングとシフトノブはウレタン製。スマートエントリーはオプション設定です。

メーターは上位グレードの大型カラーインフォメーションディスプレイとは異なり、アナログメーターと4.2インチディスプレイの組み合わせを採用しています。

Xグレードには、ブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキ、3段階のドライブモードセレクト、モーターのみで走行可能なEVドライブモードスイッチが標準装備されており、使い勝手のよさが魅力です。

安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」の主要機能を標準搭載。「ブラインドスポットモニター」や「バックガイドモニター」はオプションとなります。

パワートレインは1.8リッターハイブリッド、駆動方式は電気式4WD「E-Four」を採用。

燃費はWLTCモードで28.1km／Lを記録します。

このような特徴を備えたX（E-Four）の価格（消費税込み）は249万3700円。トヨタの普通乗用車カテゴリの四輪駆動セダンとして最も安価なモデルです。