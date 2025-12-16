＜私の彼ってキモい？＞デート中に彼母にバッタリ？「覚悟があるなら挨拶にきてネ〜」【第1話まんが】
私はアキナ。娘のユリエ（23歳）は、3ヶ月ほど前から合コンで知り合ったジンくん（27歳）と付き合っています。まだ現実的に将来の話などは考えていないらしく、気軽にデートの様子を話してくれます。付き合いはじめのウキウキした感じを、私としても微笑ましく思いながら聞いていました。ところがジンくんの方は結婚も視野に入れているようで、ユリエから思いがけない相談を受けました。みなさんだったら自分の娘にどうアドバイスしますか？
ユリエはなんと、デート中に偶然ジンくんのお母さんと会ったそうです。そのときの様子を私に話してくれました。その日はジンくんが勧めてくれたレストランに行ったそう。そして2人で注文したメニューが届くのを待っていると……。
年配の女性が親しげにジンくんに話しかけてきたので、最初は知り合いか職場の人かなと思ったそうです。しかしその人はジンくんのお母さん！ ユリエは慌てて「はじめまして、スズキユリエと申します」と丁寧に挨拶をしました。
ユリエによると「ジンくんの選んだお店で、偶然お母さんと会った」そうです。
話を聞いていると、ツッコミどころが満載……。そもそもそんなことが偶然起きるわけがありません。
ユリエ自身は気づいていませんが、私としてはジンくんとお母さんが事前に示し合わせていたんだろうと思います。
付き合いはじめたばかりの息子の彼女に、初対面で上から目線の説教をしてきたお母さん。
それを良しとするジンくんもどうなんでしょう……。
親としては、この付き合いに対して不安しかありません。
けれどユリエにとっては今がいちばん楽しい時期でしょう。
親が強く反対するのもどうなんだろうと悩んでしまいました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
