西武への加入が発表された高橋礼

写真拡大 (全2枚)

　西武は16日、前巨人で元ソフトバンクの高橋礼投手と育成選手契約を締結したと発表した。2019年にはソフトバンクで新人王に輝いたサブマリンが、獅子で復活を目指す。背番号は「136」。

　高橋礼は「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。だからこそ、1日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になることが目標ですし、与えられたポジションでしっかりと結果を残したいです。特徴のあるアンダースロー投手として、與座投手ともお互いに刺激を受け合い、吸収し合いながら、さらに成長していければと思います」と球団を通じてコメントした。

　広池浩司球団本部長は「ここ数年は厳しい数字が続いていますが、高橋投手自身が復活に向けて修正すべきポイントを明確に捉えていること、そして「最後のチャンス」という覚悟を持って腕を振りたいという強い気持ちに賭けたいと考え、獲得を決断しました。同じアンダースローの投手にしか分からない感覚もあると思い、同級生である與座投手と同じチームになることで、これまで以上に連携を深め、互いに高め合ってくれることを期待しています。本来の姿を取り戻すことができれば、先発・リリーフを問わず起用できる投手です。今後の活躍を期待しています」と期待を寄せた。

高橋礼の年度別成績

年度　　所　　　属　試合　勝　敗　H　防御率
2018　ソフトバンク　12　   0　 1　  0　3.00
2019　ソフトバンク　23　  12　6　  0　3.34
2020　ソフトバンク　52　   4     2    23   2.65
2021    ソフトバンク   11       1     1     0    5.82
2022    ソフトバンク    4        0     0     0   13.50
2023    ソフトバンク    5        0     2     0   10.80
2024     巨　　　人　  11       2     2     0    3.66
                           通算  118    19    14   23   3.89

ソフトバンク時代の高橋礼

 