福岡・筑後市で建物火災 和泉の 八女高等学校3F付近 約8分後に消火（12月16日午後2時1分ごろ発生）
2025年12月16日 15時1分
福岡県筑後地域召募水冷センターによると、16日午後2時1分ごろ、筑後市和泉（目標 八女高等学校3F）付近で建物火災が発生した。同2時9分、消火した。
西日本新聞