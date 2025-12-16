■高温に関する早期天候情報（東北地方）

令和７年１２月１５日１４時３０分

仙台管区気象台 発表

東北地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

■早期天候情報とは

早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。

気象庁は１５日、東北地方などに「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

