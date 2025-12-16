セキ・ユウティンの妹が中国女子ツアーで悲願の初優勝 年間ポイントランキングも1位に輝き「とても幸せです！」
国内女子ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹、セキ・ユウリ（中国）が自身のインスタグラムを更新。中国女子ツアーで念願の初優勝を飾ったことを日本語と中国語で嬉しそうに投稿した。
ユウリが優勝したのは今季最終戦「中国女子ツアー選手権」だった。「プロになってから8年目、やっと初優勝する事が出来ました」「今年最後の試合で、良い締めくくりが出来てとても幸せです！」と喜びをストレートに記した。そしてサポートをしてくれたスポンサーや応援してくれたファン、さらに両親や姉、友達に向けて、「本当に本当に多くの方に感謝しています！」。今季のユウリは最終戦までに13試合に参戦し12試合で予選を通過。2位タイが2回などトップ10には5回入っており、「優勝間近」を思わせる活躍を見せていた。そして最終戦では2位に3打差をつける快勝で、ついに念願を達成。この優勝で中国ツアーでの年間ポイントランキングも1位に輝いた。投稿では暗くなった中で優勝トロフィーを掲げる姿や、トロフィーをじっと見つめる姿、そして優勝を決め仲間たちからウォーターシャワーを浴びせられるシーンなどを公開した。優勝を知ったファンからは「おめでとう！」との祝福が殺到。そして来年こそ日本のプロテスト合格を期待する声も数多く寄せられていた。
