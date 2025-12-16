史上初の3連覇＆最多優勝を更新 河本結、菅楓華ら3ツアーズJLPGAチームに特別賞「チームワークが本当に良かった」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。ツアー対抗戦「Hitachi 3Tours Championship」で史上初の3連覇を達成したJLPGAチームに『特別賞』を授与。チームメンバーの佐久間朱莉、神谷そら、河本結、菅楓華、高橋彩華、荒木優奈が表彰された。
【アワード写真】小祝さくらもドレスアップして登場！
日本女子（JLPGA）、日本男子（JGTO）、シニア（PGA）の3ツアーによる年末恒例の対抗戦。悪天候により短縮競技となったが、最年長でキャプテンの河本を筆頭に力を合わせて勝利を手にした。2023年大会から続き、史上初の3連覇を達成。通算9勝はJGTOを抜いて最多となった。大会MVPは菅が獲得した。【Hitachi 3Tours Championship JLPGAチーム 受賞コメント】キャプテンの河本「史上初の3連覇を達成することができました。チームワークが本当に良くて、みんながそれぞれ、いいプレーをできたおかげだと思います。すごく面白いイベントです。まだ見たことがない方はぜひ、来年は会場に行ったり、テレビで見てみてください。いつもと違う雰囲気だと思います」
