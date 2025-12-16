山下美夢有ら米女子メンバー5人に敢闘賞「いい刺激をもらいながら優勝できた」【JLPGAアワード受賞者の声】
16日、都内ホテルで「JLPGAアワード2025」が開催された。米国女子ツアーで優勝を挙げた山下美夢有、西郷真央、岩井明愛・千怜姉妹、竹田麗央の5人が『敢闘賞』を受賞した。
【アワード写真】女王・佐久間朱莉のど派手ドレス姿
昨年の「TOTOジャパンクラシック」を制した竹田は、3月の「ブルーベイLPGA」で米ツアー2勝目。岩井千怜は5月の「リビエラマヤオープン」、姉の明愛は8月「スタンダード・ポートランドクラシック」でそれぞれ初優勝を果たした。西郷は海外メジャー「シェブロン選手権」でツアー初勝利。山下は海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）で初タイトルをつかむと、10月の「メイバンク選手権」で2勝目を挙げた。山下は25試合に出場し、トップ10入り12回を記録。1990年の小林浩美、24年の西郷に続く日本勢史上3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。【4人の受賞コメント】※西郷は欠席山下美夢有「本日はこのような素晴らしい賞をいただき、うれしく思います。アメリカツアーに挑戦して、慣れない環境でのプレーでしたが、無事に1年間を戦えました。今年は日本人がたくさん優勝して、いい刺激をもらいながら、私自身も優勝できてよかったです。引き続き来年も、後ろにいる3人（明愛、千怜、竹田）と優勝を目指して、日々頑張りたいと思います」岩井明愛「このような賞をいただけて光栄に思います。今年1年、頑張っていて良かったなと思いました。またこの場に戻ってこられるよう、みんなに負けないよう、頑張ります」岩井千怜「今年も応援ありがとうございました！ 来年も頑張ります」竹田麗央「本日はこういった素晴らしい賞をいただきありがとうございます。今シーズンはアメリカツアーでの活躍を見ていただき、表彰していただきすごくうれしく思います」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
2026年の国内女子トーナメント日程一覧
自己評価は80点 山下美夢有の今年の漢字は？「いつも連絡をくれて本当に私の力に…」
「一緒にいる“しか”ないんです」明愛＆千怜が感じる孤独と支え合い／岩井ツインズ対談
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング
【アワード写真】女王・佐久間朱莉のど派手ドレス姿
昨年の「TOTOジャパンクラシック」を制した竹田は、3月の「ブルーベイLPGA」で米ツアー2勝目。岩井千怜は5月の「リビエラマヤオープン」、姉の明愛は8月「スタンダード・ポートランドクラシック」でそれぞれ初優勝を果たした。西郷は海外メジャー「シェブロン選手権」でツアー初勝利。山下は海外メジャー「AIG女子オープン」（全英）で初タイトルをつかむと、10月の「メイバンク選手権」で2勝目を挙げた。山下は25試合に出場し、トップ10入り12回を記録。1990年の小林浩美、24年の西郷に続く日本勢史上3人目のルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。【4人の受賞コメント】※西郷は欠席山下美夢有「本日はこのような素晴らしい賞をいただき、うれしく思います。アメリカツアーに挑戦して、慣れない環境でのプレーでしたが、無事に1年間を戦えました。今年は日本人がたくさん優勝して、いい刺激をもらいながら、私自身も優勝できてよかったです。引き続き来年も、後ろにいる3人（明愛、千怜、竹田）と優勝を目指して、日々頑張りたいと思います」岩井明愛「このような賞をいただけて光栄に思います。今年1年、頑張っていて良かったなと思いました。またこの場に戻ってこられるよう、みんなに負けないよう、頑張ります」岩井千怜「今年も応援ありがとうございました！ 来年も頑張ります」竹田麗央「本日はこういった素晴らしい賞をいただきありがとうございます。今シーズンはアメリカツアーでの活躍を見ていただき、表彰していただきすごくうれしく思います」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本勢の稼ぎがすごい！ 米女子賞金ランキング
2026年の国内女子トーナメント日程一覧
自己評価は80点 山下美夢有の今年の漢字は？「いつも連絡をくれて本当に私の力に…」
「一緒にいる“しか”ないんです」明愛＆千怜が感じる孤独と支え合い／岩井ツインズ対談
息子のお嫁さんになってほしい女子プロランキング