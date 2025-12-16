ABEMA、韓国ドラマの“年間視聴ランキング”TOP10発表 ファン・ミンヒョン出演作や『輝くウォーターメロン』などがランクイン
ABEMAは、今年配信した韓国ドラマの“年間視聴ランキング”上位10作品を発表した。ラブコメ、ミステリー、時代劇などバラエティ豊かな10作品がランクイン。1位にはミステリーとしてのおもしろさだけでなく、現代社会の闇と過酷さ、そして懸命に生きる若者の成長をリアルに描いた作品がランクインした。
【一覧】「ABEMA」韓国ドラマの“年間視聴ランキング”TOP10
■10位『グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜』
離婚専門のベテラン弁護士（チャン・ナラ）と新人弁護士（ナム・ジヒョン）がさまざまな夫婦のトラブルや離婚問題に挑む、法律と人情が交錯するヒューマン・リーガルドラマ。リアルで共感を呼ぶ内容が話題になり、2024年に韓国で放送された際には高視聴率を記録。
■9位『Bitch X Rich2』
キム・イェリム（Red Velvet）、PRODUCE X 101出身のキム・ミンギュが出演。名門高校で繰り広げられる激しい権力争いと欲望が渦巻く階級サバイバルスリラー『Bitch X Rich』のシーズン2。登場人物たちにはそれぞれ秘密があり、予想を裏切るストーリー展開にハマる視聴者が続出。ABEMAで独占配信中。
■8位『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
放送を重ねるごとにファンが爆発的に増加し社会現象となった人気作品。900年生き続けている悲しきトッケビ（コン・ユ）と、自分はトッケビの花嫁だと主張する天真爛漫な女子高生（キム・ゴウン）による感動のファンタジーラブロマンス。
■7位『復讐代行人〜模範タクシー〜』
『輝く星のターミナル』『シグナル』などの人気作で視聴者の心を掴んだ実力派俳優イ・ジェフンが、社会的弱者に代わって悪人を懲らしめるダークヒーロー役を演じる痛快アクションエンターテインメント。表向きはタクシー会社の従業員が、復讐の依頼が入ると一変。被害者の無念を晴らすためダークヒーローとなり、法では裁ききることのできない悪人を懲らしめていく。
■6位『ペントハウス』
“超高層マンション”のヘラパレスを舞台に、上流階級の裏の顔を描いた復讐韓ドラの金字塔。韓国で瞬間最高視聴率31.1％を記録し、社会現象を巻き起こした話題の韓国ドラマ。ABEMAでは字幕版に加えて、全シーズンの吹き替え版も配信中。衝撃の展開と登場人物たちの心理戦に、一度観たら抜け出せない名作。
■5位『元敬（ウォンギョン）〜欲望の王妃〜【ノーカット完全版】』
朝鮮王朝第3代王・イ・バンウォンの治世を背景に、政略と欲望に翻弄されながらも強く生きた実在の王妃・元敬の人生を描く歴史ドラマ。女性の強さと人間らしさが光る、見逃せないヒューマンドラマとして話題に。本作は名作ドラマを数多く手がけてきたスタジオドラゴンが制作を担当。主演は『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』で強烈な存在感を放った俳優のチャ・ジュヨン。ABEMAに22日に再入荷し、全話無料配信開始となる。
■4位『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』
音楽に情熱を注ぐ高校生ウンギョル（リョウン）が突如1995年にタイムスリップし、若き日の父親（チェ・ヒョヌク）とバンドを組むことで家族と向き合っていく感動のファンタジー青春ロマンス。次世代スターたちのフレッシュな演技も魅力。韓国では同時間帯視聴率1位を記録し、世代を問わず高い共感を呼び、OST（オリジナルサウンドトラック）もヒットチャートを席巻。日本でも幅広い世代からの注目を集めている。
■3位『スタディーグループ』
同名の大人気ウェブ漫画を原作とした作品で、Wanna One出身のファン・ミンヒョン演じる高校生が、最悪の問題児ばかりが集まる学校で“スタディーグループ”を結成するコミカルアクション学園ドラマ。6日に開催されたアジア最大のコンテンツ授賞式「AACA」（アジアンアカデミークリエイティブアワード）で、グローバルストリーミングプラットフォームオリジナル作品部門で最優秀オリジナル作品賞を受賞するなど、世界で注目されている作品。ABEMAで独占配信中。
■2位『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』
EXOのシウミン、宇宙少女のエクシーことチュ・ソジョン、イ・セオン、イ・スミンら豪華キャストが贈る、タイムスリップ×グルメの“空腹時視聴注意”ドタバタファンタジーラブコメディ。型破りな発想を持ち“天才”を自称する朝鮮時代の異端児ホ・ギュンをシウミンが熱演。心温まる物語と美しい映像で話題に。
■1位『善意の競争』
殺伐とした受験戦争が繰り広げられる韓国上位1％の名門女子校に転校してきた児童養護施設育ちのスルギと、誰もが羨む完璧な生活を送る天才のジェイが出会ったことで、日本でいう大学入学共通テストの出題委員だったスルギの父の“謎の死”の真相に繋がる禁断の扉が開いていく、刺激に満ちた学園ミステリードラマ。ダブル主演には、Girl's Dayのメンバーで『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』などに出演するイ・ヘリ、『キミと僕の警察学校』『未成年裁判』のチョン・スビン。ほかキャストにオ・ウリ、IZ*ONEの元メンバーであるカン・ヘウォン、GOT7のヨンジェが名を連ねる。
1位に輝いたのは、韓国上位1％の名門女子校を舞台に、“競争”に溺れる少女たちを描く衝撃の学園ミステリー『善意の競争』。ABEMAで放送開始すると「ヘリが良い子なのかそれともやはり黒いのか早く続き見たい」「ずっとドキドキする」「ヘリさんに狂わされそうだけどどうすんの」など、ダブル主演2人が演じるキャラクターの関係性に惑わされる視聴者が続出。さらに名門私立のチェファ女子高に通う“ゴシップ女王”チュ・イェリを演じたカン・ ヘウォンにも「かわいすぎて神」「美人すぎる」「綺麗で可愛い」と注目が集まった。
2位には『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』、3位には『スタディーグループ』と、ABEMAで独占配信中の2作品がランクイン。『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』の主演を務めたシウミンは、来日時に行われた本作の取材会で「時代劇を見ながら勉強しました」と役作りしたことを明かしていた。
ABEMAでは、TOP10にランクインした作品を、きょう16日から期間限定で全話無料配信する。
