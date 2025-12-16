プロ野球・DeNAの牧秀悟選手が契約更改し、現状維持の2.5億円(推定)でサインしました。

今季5年目を迎えた牧選手は、ルーキーイヤーから連続での2ケタ本塁打と100安打をマーク。しかし8月には「左MP関節尺側側副靭帯修復術」を受け、戦線の離脱を余儀なくされました。

リハビリを乗り越え10月には戦線に復帰。ケガをしたことで復帰まで自身を支えた周囲への感謝を改めて感じたとしながらも「143試合出たい中でケガをして、1年間戦えなかったっていうのは本当にチームに迷惑をかけましたし、そういう部分では悔しい」と振り返りました。

その中でも、今季は守備の面でも手応えがあったという牧選手。自主トレから色々なことを試しながら継続して改善に取り組んできたそうで「初歩的なものですけど、捕球ミスや球際での対応が例年以上によかった」と感触を明かしました。

守備では2塁手での起用に意気込みながらも、相川亮二新監督に任せたいと語り「来年からはまた新しいベイスターズになると思いますし、自分も初めて監督が代わって臨むシーズンがどうなるのか楽しみ。選手全員、チームスタッフ全員一番は『リーグ優勝』しか考えてないので、そのために何ができるか1月からしっかり考えてやっていきたい」と語りました。