歌手のDream Ami（37）が16日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしいメンバーとの写真を公開した。

「10月は私のライブでそして一昨日は鷲尾さんのライブで一緒に歌う事ができて嬉しかったなぁ」と書き出したAmi。「E-girls」の元メンバーShizuka、鷲尾伶菜との3ショットを披露した。

「同じステージに立つの、6年ぶりだったから。“E-girlsの復権”を掲げた企画の裏で、私はE-girlsを歌ってました笑そんな2025年だった。そういうタイミングだったんだろうね」とコメント。「次はいつまた同じステージに立って歌えるかわからないけど、また絶対一緒に歌いたいよ!!来てくださったお客さんも、一緒に盛り上がってくれて本当にありがと最高の思い出ができました 来年も引き続き、ライブ活動続けていきます また皆んなに会えますように」とつづった。

ファンからは「久しぶりにDream姉さん達と楽しそうに歌う伶菜ちゃんを観ることが出来ました」「E-girls期間限定で復活してほしいな」「素晴らしいステージをありがとうございました」「Amiさん、Shizukaさん、鷲尾ちゃんの三人が同じステージで歌っている姿を見れて幸せでした」などのコメントが寄せられた。