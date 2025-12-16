ファミリーマート×『刀剣乱舞』コラボ恵方巻、今年は鶴丸国永 12・19予約開始
ファミリーマートは、2026年の恵方巻として、昨年に引き続きゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボ恵方巻を販売することを発表した。今年は「鶴丸国永」イメージの恵方巻セットで、19日から全国のファミリーマート約1万6400店およびファミマオンラインにて予約開始される。
【画像】パッケージも豪華！鶴丸国永の恵方巻のデザインボックス
昨年は刀剣男士「山姥切国広」と「山姥切長義」の恵方巻2本セットで販売され完売した、『刀剣乱舞ONLINE』コラボ恵方巻。
今年は「鶴丸国永」をイメージした「白」を基調とした食材で表現され、鶴丸国永が描かれた特製のデザインボックスに、恵方巻、恵方包み（小ふろしき）、巾着袋を入れた特別仕様となる。
『刀剣乱舞ONLINE』は、名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”を率いる“審神者(さにわ)”となり、歴史を守る戦いに出陣。短刀、脇差、打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計八種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、自分だけの部隊を結成。さまざまな合戦場を攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲーム。
■「刀剣乱舞ONLINE」 鶴丸国永の恵方巻
価格：1852円（税込2000円）
商品サイズ（約）：長さ9センチ×直径4.5センチ
具材：サラダチキンマヨネーズ和え、新生姜入りポテトサラダ、玉子焼、酢れんこんマヨネーズ和え
