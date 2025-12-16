【メジャー2025「データ野球」の内幕 】#1

【データ野球】編成責任者やＧＭに「頭のキレる元選手」がトレンド…フロントと現場とのコミュニケーション役にうってつけ

ドジャースのワールドシリーズ連覇で幕を閉じた2025年のメジャーリーグ。

熱戦の記憶もやや薄れかけてきた師走のこの時期、毎年のことだが選手の移籍話が熱を帯びている。3連覇を狙うドジャースは最大の弱点であったクローザーに、メッツからFAになった守護神エドウィン・ディアスを獲得。今年メジャーで7番目に多かった27回のセーブ失敗の原因の一つを取り除いた。

ワールドシリーズでそのドジャースを土俵際まで追い詰めたブルージェイズも、パドレスから先発のディラン・シースを獲得、ローテーションの強化を図った。今年の快進撃に気をよくしたブルージェイズのオーナーグループ（ロジャース・コミュニケーションズという大手通信企業）は、来年こそはとさらなる補強に前向きで、その資金力、実行力は同地区のヤンキースに引けを取らないとも言われている。

ブルージェイズ、ヤンキースと同地区のオリオールズも積極的で、メッツから強打者のピート・アロンソを獲得。こちらもさらなる補強に精力的に動いており、今季の地区最下位からの浮上を期している。

ブルージェイズは昨季、74勝88敗でア・リーグ東地区最下位だった。それが今季は94勝68敗と勝ち星を20増やし、ヤンキースと並んでリーグ最高勝率を記録、ワールドシリーズ進出を果たした。今季75勝87敗と地区最下位だったオリオールズはそれこそブルージェイズに続け、とばかりの勢いのようだ。

さて、今季躍進したブルージェイズの強さはどこにあったのか。

細かいデータをひもとくまでもなく以下のレギュラーシーズンでの数字を見れば明らかだ。

【チーム防御率】4.18（メジャー19位。30チームの平均は4.15）

【チーム打率】.265（同1位）

【総得点】798（同4位）

【本塁打】191（同11位）

【安打数】1461（同1位）

【三振数】1099（メジャーで2番目に少ない）

ブルージェイズはコツコツ型のチーム、言うなれば本塁打のような長打に頼らずコツコツとヒットを重ねて得点に結びつける。よって三振も少ない。そんな堅実な戦いをするチームと言える。

この“コツコツ”はボールにバットを当てるコンタクト率を見ても明らかだ。ブルージェイズの80.6％はメジャートップ。三振が少なく、チームとしての出塁率.333もメジャートップだ。

メジャー最多の97勝をマークしたブルワーズもチーム打率、コンタクト率、共にナ・リーグトップ。これはフライボール革命に代わるメジャーの新たなトレンドと言えるのだろうか。=つづく

（米紙コラムニスト=ビリー・デービス）