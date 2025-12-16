日本時間午後１０時半に１１月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．５％、非農業部門雇用者数の大方の予想が５万人増となっている。３日に１１月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は２カ月ぶりに減少し、予想を下回っていた。１１月の米雇用統計も予想より悪い結果になれば、ドルが売られる可能性がある。



また、日本時間午後１０時半には１０月の米小売売上高も発表される。総合の大方の予想は前月比０．１％増、自動車を除いた大方の予想が同０．２％増となっており、前月比では、総合、自動車を除いて、どちらも５カ月続けて増加すると見込まれている。



さらに、日本時間午後５時半には１２月の独購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値、同午後６時には１２月のユーロ圏ＰＭＩ速報値、日本時間午後６時半には１２月の英ＰＭＩ速報値、同午後１１時４５分には１２月の米ＰＭＩ速報値も発表される。１２月の独ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４８．６、サービス業の大方の予想が５３．０となっており、製造業が前月の４８．２から上昇する一方、サービス業が前月の５３．１から低下するとみられ、１２月のユーロ圏ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が４９．９、サービス業の大方の予想が５３．３となっており、製造業が前月の４９．６から上昇する一方、サービス業が前月の５３．６から低下すると見込まれている。１２月の英ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５０．３、サービス業の大方の予想が５１．６となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５０．２、５１．３から上昇するとみられ、１２月の米ＰＭＩ速報値は、製造業の大方の予想が５２．１、サービス業の大方の予想が５４．０となっており、製造業、サービス業とも、それぞれ前月の５２．２、５４．１から低下すると見込まれている。



