◆プロボクシング・トリプル世界戦 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

東京・両国国技館で１７日に行われるトリプル世界戦「Ｕ―ＮＥＸＴ ＢＯＸＩＮＧ４」の前日計量が１６日、都内のホテルで行われた。２度目の防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝とＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝はともにリミットを１００グラム下回る５３・４キロでクリア。堤は「現状はバッチリです。すごく落ち着いてるし、集中している。明日の試合のこととかもまだそんなに考えていないし、まだ正直、試合する気もそんなない。いい感じの時のメンタルとすごい似通っている」と落ち着いた表情で話した。

計量後のツーショット撮影時も、顔をドネアの方に向けて全身をじっくり観察した。「昨日（会見）はあんまり考えてなかったんで、より意識して見てみました。ちょっと大きいかな。手の長さを見た感じと、握手した時も、ちょっとごっつい感じの雰囲気はあった。あと顔がちっちゃいな。数字上のリーチの長さも１０センチくらい僕と違うんで。長いから、すごい面倒くさいというのは最初から想定してる」との印象を語った。

世界５階級を制覇したレジェンドと、いよいよ明日拳を交える。ただ、決戦を前にしても「対戦相手なんで、対戦相手としてしか見ていない。レジェンドのオーラとか、そういうのは僕は何も考えていない。ただ対戦相手がそこにいるっていう感じなんですよね」と平常心を貫いている。

海外のブックメーカーの予想では、堤有利とされている。「珍しいなって思います。ドネアを低く見過ぎてるのか、という感じですけど。あんまりそんな声に関しては気にしていない」と話し、試合展開にも触れ「序盤をしのげば大丈夫だよって、いろんな声を聞くけど、序盤から中盤、後半に行っても一発はずっとあるわけだから、疲れる１２ラウンドになるなっていう感じですね。あとは淡々と自分のやるべき仕事をリングの中でこなしていく」と続けた。

毎試合、「負ければ終わり」の覚悟で挑んでいる。「今回も一緒。日本チャンピオンの時からずっとそう。負けたら終わり、勝てば次につながる。もうずっとずっと、準決勝にいるような感じです。決勝戦がいつ来るかわかんないんですけど、ずっと準決勝があるような感じなんで。負けたら終わり。勝つしかない」と自分に言い聞かせた。

昨年１０月、高校時代から目標にしていた井上拓真（大橋）を判定で下してＷＢＡ王座を獲得した。「井上拓真の時は決勝戦だと思って行きました。だけどまた、準決勝がやり直しになってるみたいな感じですね」と話した。今回のドネア戦は、堤にとっては「準決勝でしょ」。ドネア戦の先にはＷＢＣ同級王者となった拓真との王座統一戦での再戦なども見えてくるが、「決勝戦が何になるかは、分からないです」。勝利の先に、新たな道が開けてくる。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。