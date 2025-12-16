■これまでのあらすじ

夫の冷たい言葉に日々追い詰められていた妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していると知り、このことだけは夫に明かさないと決める。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻のお茶会を「無駄」と断じて小遣いを減らしたが、妻は節約しながらママ友との時間をこっそり楽しんでいた。しかし偶然にもその姿を夫に目撃されてしまっていた。「コーヒー一杯だけ」と説明しても夫はレシートを要求し、「家庭を支えているのは俺だ」と妻の反論を退ける。家事を軽んじ、自分の苦労ばかり語る夫に、妻は話が通じないと悟り、レシートを出そうとするが――見当たらないのだった。



■ちゃんとお財布にしまったはずなのに――！■レシートを急かす夫…正直に打ち明けるが――？■レシートがないと納得しない夫の衝撃の一言確かに財布にしまったはずのレシートが、どこを探しても見当たらない――。よりによって、こんなタイミングで紛失してしまうとは最悪の展開でした。それでも急かす夫に正直に打ち明けると、「はぁ!?」と怒りをあらわにします。さらに、ママ友に確認すればわかると伝えようとした矢先、夫の口から飛び出したのは「探しに行けよ」という一言でした。お茶会のあとにはパートにも行き、すでに時間もずいぶん経っている中で“探しに行け”という要求は、あまりにも酷と言わざるを得ません。ここまでくると、夫がレシートに異様なまでの執着を見せているようにしか思えませんね…。(ちなきち)