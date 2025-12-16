ビデオリサーチは16日、2025年の見逃し配信の全ジャンルとドラマ以外の番組の再生回数の速報値を発表した。

全ジャンルのトップは、TBS歴代1位のTVer再生数を記録したドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で522万420回だった。2位もTBSのドラマ「御上先生」で365万7189回、3位は日本テレビのドラマ「良いこと悪いこと」で340万4802回だった。

ドラマ以外ではTBS「それSnow Manにやらせて下さい」で291万9785回だった。2位はTBS「水曜日のダウンタウン」で255万1021回、3位は日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」で227万9978回だった。

同社は日本企業初の視聴率レポート第1号を発行した12月22日の「視聴率の日」にあたり、テレビ視聴率調査結果や見逃し配信の再生回数ランキングなどから、2025年によく見られたテレビ番組をまとめて公表した。

見逃し配信再生回数ランキングは、今年1月1日から11月23日に対象の動画配信プラットフォームで配信開始された放送局由来コンテンツの見逃し配信（VOD）の視聴から集計された。