パリ五輪で女子マラソン6位入賞の鈴木優花（26）が第一生命グループを退部し、16日付けでクラフティアに加入することが発表された。クラフティアには夫でパリ五輪男子マラソン6位の赤粼暁（27）が所属していて、登録名は「赤粼優花」となる。

第一生命グループは16日、鈴木が15日付けで退部したことを発表。鈴木は同部を通じて「このチームで走ることができた約4年間、あっという間でしたが、陸上競技人生のみならず、一生の宝物です。ここまで学んだことは、必ず今後に繋げていきます」と感謝を伝えた。

また同日、クラフティア陸上部を通じて、「新たに迎え入れていただき、走らせていただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。ここまでの経験・大きな変化を糧に、次の目標に向けて頑張ります。よろしくお願いいたします」とコメントした。

赤粼夫妻は10月にイベントに出席した際、「ロサンゼルス五輪でメダルを獲得したい」（優花）、「2人で、夫婦でオリンピックに出たいという思いを見失わずに、目の前のレースをこなしていきたい。奥さんがメダルを狙うなら僕も狙いたい」（暁）と話し、夫婦での五輪出場・メダル獲得を目標に掲げている。

■赤粼優花（鈴木優花）

1999年9月14日生まれ 秋田出身 大東文化大〜第一生命グループ〜クラフティア

パリ五輪6位入賞。自己ベストは25年の大阪国際女子マラソンで記録した2時間21分19秒。6月に赤粼暁との結婚を発表、夫妻でオリンピックを目指している。

