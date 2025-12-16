社会学者の古市憲寿氏が、14日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演し、違反者が横行しているモペット（ペダル付きバイク）の問題点を指摘した。

電動モーターで原付バイクのような乗り方も、電源を切って自転車のような乗り方もできる乗り物で、近年都市部を中心に利用者が増加している。第一種原動機付き自転車に区分され、インカーやナンバープレート、スピードメーターなど義務づけられている。しかし、「自転車感覚」をうたい、機器が装備されないまま販売されるケースが多いほか、道交法に違反した走行も多く見受けられ、社会問題化している。

古市氏は、モペットの普及自体は賛成だという。「環境に優しい原付だと思ったら、いい発明だと思う。排気ガスとかも出ないわけだし。原付がガンガン排気ガスを出している時代と比べたら、モペットが普及した方がいいと思う」。環境面の改善は歴然だとした。

一方で、問題なのは販売側だとした。「販売側の問題で、ネットでも簡単に買えちゃうわけじゃないですか。本当は登録制なのか、資格のいる業者にするのか、みたいなことをコントロールした方がいいのかなという気はします」と指摘した。