【オーケーのチラシ】クリスマス＆年末年始のまとめ買いチャンス！大容量ポテトに純生クリーム、栗甘露煮などお買い得商品たっぷり。

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年12月15日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品をピックアップして紹介します。

大容量の食料品＆日用品が超オトク

今週は、クリスマスやお正月の食卓を彩る食料品を中心に値下げしています。

●OreIda（オレアイダ） 細切りフライドポテト シューストリング 350g

商談時使用売価730円のところ、5.8割引の461円に。

●タカナシ 特選 北海道 純生クリーム 47 200ml

メーカー希望小売価格670円のところ、3.6割引の426円に。

●シャウエッセン（ウインナー） 351g

商談時使用売価1110円のところ、5.4割引の503円に。

●コカ・コーラ 1500ml

メーカー希望小売価格453円のところ、6.2割引の170円に。

●エリエール 超吸収 キッチンタオル 100カット×4ロール

商談時使用売価831円のところ、6割引の327円に。

さらに、特別提供品として「フジッコ 甘さ控えめ 栗甘露煮」（230g、固形量100g）を4.1割引の529円、「フジッコ うす味仕上げ ひとくち昆布巻」（105g）を2.8割引の345円で販売。

なお、一部店舗では取り扱いのない商品があります。

おもてなし料理の出番も多い12月。お得なオーケーを利用して、年末年始の準備を始めてみては？

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）