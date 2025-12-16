¤¦¤É¤ó¤¬À÷¤ß¤ë¡Ä¡Ä¡Ö½ý¸ý¤ÈÊñÂÓ¡×Âè27ÏÃ¡ÖÉÏ·ì¤È2¿Í2¡×¤¬·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¡ª
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï12·î16Æü¡¢¼·°æ³¤À±»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö½ý¸ý¤ÈÊñÂÓ¡×Âè27ÏÃ¡ÖÉÏ·ì¤È2¿Í2¡×¤ò·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½ý¸ý¤ÈÊñÂÓ¡×¤Ï¿Í¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¡É¥è¥ï¥éー¡É¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î¿ÆÊ¬¤ÎÌ¼¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ãÆ¬¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìÀÊÊ¥é¥Ö¥³¥á¡£¸µ¤ÏÆ±Ì¾¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÏ¢ºÜºîÉÊ¤È¤·¤Æ·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ç³Ö½µ·ÇºÜ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè27ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉÏ·ì¤Ç¼å¤Ã¤¿ÀÚÃ«¤ËÍýÀ¤¤¬¤¦¤É¤ó¤òºî¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß·î¥Þ¥¬´ðÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè28ÏÃ¤â100¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡Û
SNS¤Ç¶¦´¶¤È¤¶¤ï¤Ä¤¤ÇËþ¤¿¤·¤¿ÃíÌÜ¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÏ¢ºÜ²½¡ª´ØÅì°ì±ß¤òÀê¤á¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î¿ÆÊ¬¤ÎÌ¼¤ÎÀ¤ÏÃ·¸¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ãÆ¬¡¦ÀÚÃ«¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤ª¾îÍÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃ¼ì¤ÊÀÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä