現在公開中の映画『ペリリュー －楽園のゲルニカ－』より、板垣李光人が声優を務めた田丸均を捉えた本編映像が公開された。

終戦80年の節目である2025年に公開される本作は、太平洋戦争中、すでに日本の戦局が悪化していた昭和19年9月15日からはじまった「ペリリュー島の戦い」と、終戦を知らず2年間潜伏し、最後まで生き残った34人の兵士たちを描いたアニメーション映画。『ヤングアニマル』（白泉社）で連載され、第46回日本漫画家協会賞優秀賞を受賞した武田による同名漫画が原作となる。心優しい漫画家志望の主人公・田丸役で板垣が主演を務め、田丸の頼れる相棒・吉敷佳助を中村倫也が演じる。

公開された本編映像は、道中に残された不発弾に日本軍が巻き込まれ、仲間と逸れてしまった田丸が目を醒まし、吉敷と再会する場面から始まる。大雨が降り注ぐ中で無事再会できたのも束の間、2人はアメリカ兵と遭遇してしまう。吉敷がすかさず銃撃し、果敢に襲いかかると、田丸も弾切れとなった吉敷を守るべく、単独で敵兵に立ち向かい、暗がりと大雨の中で激しい戦闘が繰り広げられていく。そして終盤、敵兵2人から攻撃を受けてしまい窮地に陥った吉敷を守るべく、田丸は震える手でアメリカ兵に銃を向ける。温厚な性格と臆病な一面もあり、敵軍との戦闘ではなかなか貢献ができていなかった田丸。だがこの時、大事な仲間を守ろうと自らの意志で敵に立ち向かう。激戦地を生き抜いていく上での田丸の覚悟と、大切な仲間を守る固い想いが伝わってくるシーンとなっている。（文＝リアルサウンド編集部）