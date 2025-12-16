Hulu¡¢2025Ç¯Ç¯´Ö»ëÄ°¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉôÌç¤Ç¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù ¤¬1°Ì¤Ë
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹Hulu¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯´Ö»ëÄ°¿ô¤Ë¤ª¤±¤ëÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½¸·×´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥«¥Æ¥´¥êÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°°ìÍ÷
¡¡Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆæ¤È¤ËÁ¸±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー À¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ Q!¡×¤À¡£2°Ì¤Ë¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó 100 Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ê¤ß¤Á¤·¤ë¤Ù¡Ë¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡Hulu ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»ÖÂ¼µ®»Ò¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¡Ö¤ª¤È¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Û¤«¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¡¦°½ÄÔ¹Ô¿Í¤Î¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿¡Ö½½³Ñ´Û¤Î»¦¿Í¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹ñÆâ¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ä¥¢¥Ë¥áÉôÌç¤Ê¤É³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Î»ëÄ°¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡ÖÁí»ëÄ°»þ´Ö¡×¤ä¡ÖºÇ¤â»ëÄ°¤·¤¿ºîÉÊ¡×¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
