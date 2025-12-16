³ÚÅ·¤Ï¼é¸î¿À¤È¸ùÏ«¼Ô¤ÎÂàÃÄ¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¡© 2026Ç¯ÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡§¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤ÈÂàÃÄÁª¼ê¤«¤é¸«¤¨¤¿¡Ö¶ÛµÞÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¡ÚÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹ÊÔ¡Û
¡¡2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥×¥íÌîµå³¦¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎÏºÆÊÔ¤Î»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¤ÎÂç³ØÀ¸Åê¼ê¤ò1°Ì¡¦2°Ì¤ÇÏ¢Â³»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤ÎºÆ·ú¤Ø¸þ¤±¤¿ÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤ÇÄ¹Ç¯¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤¿ÀäÂÐÅª¼é¸î¿À¤ä¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÌî¼ê¤ÎÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é¤Î½ü³°¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¥Áー¥à¤Î¿ØÍÆ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤ÇÊÑ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¯²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È¿·ÀïÎÏ¤È¡¢¥Áー¥à¤òµî¤ëÂàÃÄ¡¦°úÂàÁª¼ê¡Ê¿äÂ¬´Þ¤à¡Ë¤Î°ìÍ÷¤òÎóµó¤·¤¿¡£³ÚÅ·¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¡¢¡Ö¶ÛµÞ¤ÇÊä¶¯¤¬É¬Í×¤Ê·ê¡×¤ò¹Í»¡¤·¡¢Íèµ¨¤Î¥Áー¥àÊÔÀ®¤Î²ÝÂê¤òÃµ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¾å¸¶¹À¼£¡¢²¦Äç¼£¤é¤È¡ÈÌîµå³¦¤ÎÌ¤Íè²ñµÄ¡É³«ºÅ¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É½¸·ë¤Ë¤É¤è¤á¤¡Ö¥á¥ó¥Ðー¤¬À¨¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼óÇ¾¿Ø¤Ë¡Ä¡×
¡Ò¥É¥é¥Õ¥È¿·ÀïÎÏ¡Ó
1°Ì Æ£¸¶¡¡ÁïÂç Åê¼ê ²Ö±àÂç³Ø
2°Ì °ËÆ£¡¡¼ù Åê¼ê Áá°ðÅÄÂç³Ø
3°Ì ÈË±Ê¡¡Úð ÆâÌî¼ê Ãæ±ûÂç³Ø
4°Ì Âç±É¡¡ÍøºÈ Êá¼ê ³Ø¹»Ë¡¿ÍÀÐÀî¹â
5°Ì °ËÆ£¡¡ÂçÚð Åê¼ê ¤ì¤¤¤á¤¤¹â
6°Ì ¶åÃ«¡¡ÎÜ Åê¼ê ²¦»Ò
7°Ì ºå¾å¡¡æÆÌé ³°Ìî¼ê ¶áµ¦Âç³Ø
¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆâÌõ Åê¼ê¡§4¿Í¡¢Êá¼ê¡§1¿Í¡¢ÆâÌî¼ê¡§1¿Í¡¢³°Ìî¼ê¡§1¿Í
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢2°Ì¤ÇÂç³ØÀ¸Åê¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£ÂàÃÄÅê¼ê¤¬Æó·å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤ò¼õ¤±¡¢Â¨ÀïÎÏ¥¹¥¿ー¥¿ー¤ª¤è¤Ó¥ê¥êー¥Õ¤Î³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿Áª½Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÒÂàÃÄ¡¦¼«Í³·ÀÌó¤Ê¤É¡¢·ÀÌóÊÝÎ±Ì¾Êí³°¤Î¼ç¤ÊÁª¼ê¡Ó
Â§ËÜ¡¡¹·Âç¡¡Åê¼ê
£Ó¡¥¥Ï¥ïー¥É¡¡Åê¼ê
¾®Â¹¡¡ÎµÆó¡¡Åê¼ê
ÆÁ»³¡¡°ìæÆ¡¡Åê¼ê
µÝºï¡¡È»¿Í¡¡Åê¼ê
¾¾°æ¡¡Í§Èô¡¡Åê¼ê
µÜ¿¹¡¡ÃÒ»Ö¡¡Åê¼ê
¾¾ÅÄ¡¡ÂïËá¡¡Åê¼ê
£Í¡¥¥ä¥Õー¥ì¡¡Åê¼ê
°¤Éô¡¡¼÷¼ù¡¡ÆâÌî¼ê
£Í¡¥¥Õ¥é¥ó¥³¡¡ÆâÌî¼ê
»³粼¡¡¹ä¡¡ÆâÌî¼ê
»³ÅÄ¡¡ÍÚÉö¡¡ÆâÌî¼ê
ÅçÆâ¡¡¹¨ÌÀ¡¡³°Ìî¼ê
²¬Åç¡¡¹ëÏº¡¡³°Ìî¼ê
Á°ÅÄ¡¡¶ä¼£¡¡³°Ìî¼ê
¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÆâÌõ Åê¼ê¡§9¿Í¡¢ÆâÌî¼ê¡§4¿Í¡¢³°Ìî¼ê¡§3¿Í
º£¸å¤Î¶ÛµÞÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¸½¾õ¤Î²ÝÂê¤ÈÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È ¡¡ÂàÃÄÁª¼ê¤È¿·µ¬²ÃÆþÁª¼ê¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë½¸·×¤¹¤ë¤È¡¢Åê¼ê¤Ï5¿Í¸º¡¢ÆâÌî¼ê¤Ï3¿Í¸º¡¢³°Ìî¼ê¤Ï2¿Í¸º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¾×·â¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ç¡¢¥á¥¸¥ãーÄ©Àï¤Î°Õ¸þ¤Î¼é¸î¿À¡¦Â§ËÜ¹·Âç¤ò´Þ¤à10Ì¾¤¬Ì¾Êí¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÂç³ØÀ¸Åê¼ê¤òÊä¶¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ëç¿ôÅª¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÊø²õ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Ìî¼ê¤Ç¤âÅçÆâ¹¨ÌÀ¡¢²¬Åç¹ëÏº¡¢°¤Éô¼÷¼ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¼çÎÏµé¤¬°ìÀÆ¤Ëµî¤ê¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤ÈÆÀÅÀ¸»¤òÆ±»þ¤Ë¼º¤Ã¤¿·Á¤À¡£¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¡×¤È¸À¤¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËµÞ·ã¤Ê·ì¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤ä¥È¥ìー¥É¤ò´Þ¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¼êÏÓ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢¨2025Ç¯12·î14Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊSDAAÊÔ½¸Éô¡Ë