″完璧な薄毛治療″の裏に隠された秘密…？「これが私!?」鏡に映った自分の姿に感動する男性には見えなかった後頭部【作者に聞く】
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。2025年12月現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は2作の4コマ漫画を紹介するとともに、著者に最近の米不足への対策についても話を聞いた。
■定期投稿「のぞみわたるのギャグ漫画」を読んでストレスを吹き飛ばそう！
クリニックでの増毛の施術を決めた、薄毛に悩む1人の男性。「今回の施術では後頭部の毛を使って前髪を増やします」と医師から説明を受け「分かりました」と承諾し施術を受けると、完璧な仕上がりに思わず「えっ!?これが私!?」と大感動！しかし、鏡に映ったうれしそうな自分の姿とは裏腹の後頭部の悲しい刈り上げ…。"気づけるのは読者のみ"という秀逸なオチが光る作品「薄毛治療」。
そして、営業中の飲食店でお米がなくなり、「近くの弁当屋ですぐにお米を買ってくるんだ！」と指示された従業員がなぜか弁当屋でからあげ弁当を買い、しかもそれをおいしそうに食べてしまうという2重ボケが混乱とともに笑いを誘う作品「お米がない」など、人気シリーズ「のぞみわたるのギャグ漫画」には、さくっと読めてクスッと笑える作品が数多く取り揃えられている。
漫画のテーマにも使用されている"お米"にちなんで、作者であるのぞみわたるさんに世間を騒がせた"令和のコメ騒動"について意見を伺うと「お米がないならパンを食べればいいというのはタテマエロマエ」とまさにギャグ漫画家といったコメントを残してくれた。のぞみわたるさんの住む地域では多少の値上げこそあれどお米がなくなることはなかったのだそうで「特に対策という対策を講じることもなく、ありがたく食べさせてもらっています」と明るく話してくれた。
何かと暗いニュースが続く世の中でのストレス解消にもおすすめ！「のぞみわたるのギャグ漫画」をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
