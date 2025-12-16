15時の日経平均は748円安の4万9419円、ファストリが72.2円押し下げ 15時の日経平均は748円安の4万9419円、ファストリが72.2円押し下げ

16日15時現在の日経平均株価は前日比748.75円（-1.49％）安の4万9419.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は256、値下がりは1299、変わらずは47と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は72.2円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、アドテスト <6857>が68.19円、ファナック <6954>が52.14円、フジクラ <5803>が39.11円、ＳＢＧ <9984>が37.1円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を6.55円押し上げている。次いでダイキン <6367>が5.18円、塩野義 <4507>が3.11円、アステラス <4503>が2.76円、花王 <4452>が2.14円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は空運で、以下、パルプ・紙、水産・農林、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、証券・商品、鉱業が並んでいる。



