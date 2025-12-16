国際卓球連盟（ITTF）は16日、2025年第51週の世界ランキングを発表した。男子シングルスで1つ順位を上げ、世界4位に浮上したのが張本智和（トヨタ自動車）である。

公式サイトでは、「WTTファイナルズ香港2025」で初優勝を果たした日本のエースを称賛している。

■世界の舞台で輝いた22歳に賛辞

張本智は、香港で行われたWTTファイナルズで見事な戦いぶりを披露。準々決勝では、過去0勝4敗と苦手にしていたフェリックス・ルブラン（フランス）を撃破。続く準決勝では、世界2位の林詩棟（中国）とのフルゲームの末に勝利し、4度目の決勝進出を果たした。

決勝では、パリ五輪銀メダリストのトルルス・モーレゴード（スウェーデン）にゲームカウント4－2で勝利。これまで3度準優勝に終わっていたファイナルズで、ついに悲願の初優勝を手にした。

この結果を受け、世界ランキングも4位に浮上した張本智に対して、WTT公式サイトは「エンターテイナー、ファイター、チャンピオン。これこそがトモカズ・ハリモトの香港コロシアムでの輝かしいパフォーマンスを最も的確に表す言葉です」と報じ、快挙を成し遂げた22歳を称賛している。

さらに、「新たなタイトルを獲得し、世界ランキング4位に到達したハリモトは、近い将来を見据えている。『WTTチャンピオンズ・ドーハ2026』は、再び世界の舞台で輝くためのチャンスだ」と報じ、来年のWTTシリーズでの活躍にも期待を寄せた。

今季の張本智は、地元開催となった8月の「WTTチャンピオンズ横浜」で優勝を果たすと、今回の香港でのファイナルズ制覇で自身のキャリアに大きな1ページを刻んだ。日本男子のエースが強豪を次々に下し、世界にその存在感を示した。