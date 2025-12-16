Ãæ¹ñ¤ÎÉÂ±¡Á¥¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÈ¢½®¡×¤Ç´°Á´Ê¬²òÀÉûÀÉ¡¹Ð¥¹¥Æ¥ó¥ÈÎ±ÃÖ½Ñ¤ò³¤³°½é¼Â»Ü
Ãæ¹ñ³¤·³¤ÎÉÂ±¡Á¥¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÈ¢½®¡×¤Î°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥Õ¥¡¥ë¥Þ¥¹¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢¡ÖÄ´ÏÂ¤Î»ÈÌ¿¡½2025¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢³×¿·Åªµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëÁ´´°Á´Ê¬²òÀÉûÀÉ¡¹Ð¥¹¥Æ¥ó¥ÈÎ±ÃÖ½Ñ¤ò³¤³°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î´µ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ½»¿Í¤Î¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤éÎ¾Â¦ÀÉ¡¥Ý¥ê¡¼¥×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï12·î6Æü¤Ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤Î¥â¥ó¥Æ¥´¡¦¥Ù¥¤¤Ë½é¤á¤Æ´ó¹Á¤·¤¿¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÈ¢½®¡¦ÉÂ±¡Á¥¡×¤Ë¾èÁ¥¤·¤Æ¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡Á¥¤Î°å»Õ¤ÏÆþÇ°¤Ê¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö13ÆüÀ¸Ê¬²òÀ¥¹¥Æ¥ó¥È¤Î°Ü¿¢»Ü½Ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥±¥ó¥¸¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÌë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÄË¤ß¤Ï¤â¤¦¤«¤Ê¤ê¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÁ´ÂÎ¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È½Ñ¸å¤Î´¶³Ð¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¼£°å¤Î²¦¹¿ÍÛ»á¤Ï¡¢¡ÖÉÂÁã¤ò½üµî¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½Ñ¸å¤ÎÉ¡¹Ð½¼Å¶¤Ë¤è¤ë¶ìÄË¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÌôºÞ¤ò½ù¡¹¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±ê¾É¤òÍÞÀ©¤·¡¢ºÆÈ¯¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ³¤·³¤ÎÉÂ±¡Á¥¤Î¡Ö¥·¥ë¥¯¥í¡¼¥É¤ÎÈ¢½®¡×¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î4Æü¤Ë¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥â¥ó¥Æ¥´¡¦¥Ù¥¤¡¢¥¥ó¥°¥¹¥È¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ë¥Þ¥¹¤ÇÎß·×±ä¤Ù7395¿Í¶á¤¯¤Î´µ¼Ô¤ò¿Ç»¡¤·¡¢695¿Í¤Î´µ¼Ô¤Ë¼ê½Ñ¤ò»Ü¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë