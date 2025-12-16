落語家の笑福亭鶴瓶（73）が15日、MCを務めるBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）に出演。親交のあるフリーアナウンサーとの縁を明かした。

この日のゲストはフリーアナウンサーの徳光和夫。徳光とは70年代に放送していた日本テレビの人気バラエティー「金曜10時!うわさのチャンネル!!」で共演。当時は仲が良かったそうで、徳光が住む茅ヶ崎の自宅まで遊びにいくほどだったという。

共演当時について、徳光は「せんだみつおとか、湯原昌幸もいたんですけど、彼らとはあまり仲良くなかった」と暴露。鶴瓶も「仲良くなかった。せんださん、今でもよう電話かかってきますよ」。徳光も「ハローワークが休みの日に電話かかってきますよね」と応じると、「でもいまだに付きおうてるんですよ」と鶴瓶。徳光が「さすが鶴瓶さんだな。鶴瓶さんの人柄がそういうね」と感心すると、鶴瓶は「人柄じゃない、逃げられないんです、あの人から」と笑った。

もう1人のMC、エッセイスト阿川佐和子が「なんで気が合ったんですか？」と質問。すると、鶴瓶は「いや、でもなんか顔似てるでしょ」とトレードマークのメガネを取ってアピール。「好きな顔なんですよ」と話した。

徳光が笑顔を見せる中、阿川も「そう言われてみれば」と納得。

鶴瓶が「似てます、似てます」と応じると、徳光は「お互いあかぎれみたいな目してるでしょ」と自虐。鶴瓶は「あかぎれって。誰があかぎれや」とツッコミを入れ、笑わせた。