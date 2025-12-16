俳優の菅田将暉（32）が15日放送のTBS「情熱大陸」の2夜連続スペシャル後編（夜11・56）に出演。シンガー・ソングライターのVaundy（25）と「作品づくり」にかける意気込みを語り合った。

番組ではVaundyがイギリス・ロンドンのアビー・ロード・スタジオでTBS「世界遺産」の新テーマ曲「軌跡」を自身初のオーケストラ楽曲でレコーディングに挑む姿を紹介。超一流の音楽家らクリエイターたちと「作品」を作り上げていき「本当に凄い人たちって、いいコミュニケーションをして進んでいく。“いや〜、これはこうじゃないと思うけどな”って言いながら進まない。“絶対こうだよな”“そうだよな。こうしたらもっといいんじゃない？”みたいな会話がある」と持論を語った。

そして、菅田との対談でロンドンでのレコーディングを振り返り「俺はペーペーのガキんちょなんで、行ったらみんな寛容にしてくれる。教えてくれる。クサい話ですけど、言語は本当に要らない感じはありました」と言葉は通じなくても良い作品を生み出そうというマインドでつながったと語った。

その上で「俳優さんの方が難しい問題のような気がしてる。言語を使うから」と菅田に国外の人と作品作りをする難しさについて尋ねた。

菅田は「配信というものが現れてから、言語の壁はちょっと変わったのよ」と言及。「日本語のドラマを英語で世界にってことが普通になってきている。アジアだったら昨日のドラマ見てるの？みたいなそんなレベル」と前日、日本で放送されたものが翌日には世界中に配信されていると取り巻く環境が変わってきたと指摘した。

だからこそ「ある意味、今までと変わらない環境のものが良くも悪くも世界中に見られるという意識でやらないと。世界が意識してなくても世界側には勝手に意識されているから。ってことを自覚しなきゃいけないよね、どこにいても」と自戒を込めて覚悟を口にした。

さらに「細かいちょっとしたことで言うとさ、凄く悔しかったことがあった」と語りはじめ「日本で撮った映画を海外の映画祭に持って行った時に大抵、海外の映画祭のその現地用のポスターができる。めっちゃ格好良いわけよ。めっちゃ格好良いし、いいものの中に、アートディレクションにお金や時間をかけましょうっていう感覚。そもそもがやっぱ違う」と指摘。「お芝居もそうなんだけど“それ、お客さんに伝わらないからもうちょっと説明してあげないと…”みたいな話になる。俺、ナメすぎだと思うのお客さんを。お客さんはそんな馬鹿じゃないし、もっと上を欲していると思うよ。っていう話でいつもモメて俺が踏み潰されて終わるんだけど…」と見ている側の人のためにももっと質の良い作品づくりをしなければいけないと持論を語った。

これにはVaundyも「それはやらないとダメですよ、絶対。子どもはそれを見てる大人を見て育つから。馬鹿にし過ぎた結果が今」と共感。「だから、俺みたいなヤツがやるべきだと思っているのは、ある程度、ワガママを突き通せるところもある。日本の制約の規模って、ちょっとなんか違う。自分で抑えないとみたいなのがあったり、低カロリーで早くやるみたいな。それもいいけど、Vaundyに頼んだ時はそういう面白いことしてくれるかもよ？みたいな期待感が出るかなって」と自身に求められる役割があるのではと口にした。