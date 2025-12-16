ユニクロ、女性スタッフが着こなす“冬の全身ユニクロコーデ8選”を紹介「可愛い」「スッキリしてていい感じ」「あったかそう〜」
ユニクロ（UNIQLO）の公式インスタグラムが16日までに更新され、全国のスタッフによる“12月の全身ユニクロコーデ8選”を紹介した。
【写真】「スッキリしてていい感じ」「あったかそう〜」女性スタッフが着こなす“冬の全身ユニクロコーデ”8選
投稿では「12月のユニクロスタッフ人気の着こなし WOMEN編」と題し、人気スタッフが提案するリアルコーデをピックアップ。黒やブラウンのダウンコートやパフテックコート、上品なカシミヤセーターやワイドパンツなど、寒い季節でも軽やかに見せる組み合わせを紹介し、「保存してコーディネートの参考に」と呼びかけた。
さらに、「MEN編もひとつ前の投稿でご紹介しています」と明かしている。
コメント欄には「1可愛い」「1あったかそう〜」「3かな」「1と4が好き」「6スッキリしてていい感じ」「2のコーデがとっても素敵です」「1が自分のコーデに近いかもで好き」「1と6」など、お気に入りコーデを挙げる声が数多く寄せられていた。
