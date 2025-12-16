韓国で暮らす脱北者の女性（６２）が、２歳の時に北朝鮮で死別した大阪生まれの父親の足跡をたどっている。

支援者に協力を仰ぎ、これまでに３度来日。父が育った生家跡を訪ねたほか、知人１人を捜し出した。女性は「記憶にない父を、少しでも身近に感じたい」と願い、さらに情報を集め、手元に１枚もない写真を見つけたいという。（福永正樹）

叔母からの物資が頼り

北朝鮮北東部・清津出身の崔（チェ）民栄（ミンヨン）さん。

父の崔相浩（サンホ）さんは、１９３０年代に大阪府泉大津市で生まれた在日朝鮮人２世で、「山根」という日本名を使って生活。現在の市立東陽中を卒業した。２０代だった６０年頃に帰還事業で北朝鮮に渡り、現地で結婚した女性との間に民栄さんをもうけたが、６５年に病死した。父を追って帰還した祖母は生前、父について「貧しく自由のない生活に、『日本に帰りたい』とこぼしていたことが密告され、投獄中に体調を崩した」と民栄さんに打ち明けたという。

一家の生活は、大阪に住む叔母が船便で送ってくれた物資が頼りで、衣類などを闇市で物々交換して食いつないだ。民栄さんは２０代で結婚し、２人の子を授かったが、離婚。２００４年、中朝国境の川を越え、長女とともに脱北した。

もう少し早く来ていれば

父が生まれた日本はどんな国なのか。世話になった叔母に礼を伝えたい――。平穏な生活を初めてつかんだ韓国での暮らしが落ち着くと、そんな気持ちが強くなった。

在日本大韓民国民団（韓国民団）に協力を求めて１９年に初めて来日。祖母から聞いていた住所を訪ねたが、父が育ち、叔母が縫製業を営んだという長屋は既に取り壊されていた。近所の人からは、「（叔母は）最近亡くなった」と告げられ、「もう少し早く来ていれば」と悔やんだ。

３度目の来日となった今年１１月は、大阪を拠点に脱北者を支援する国際ＮＧＯ「Ｆｒｅｅ２Ｍｏｖｅ（自由往来の会）」が協力した。ＮＧＯの共同代表らは生家跡近くで高齢者に聞き込みをするなどして、民栄さんの父と北朝鮮に帰還する直前まで付き合いがあったという男性（８８）を捜し当て、泉大津市での面会が実現した。

心が半分軽くなった

「手作りのボールでよく野球をして遊んでくれた。足が速かった。難波のジムでボクシングも習っていた。気の良い兄のような存在だった」。男性は約２時間の面会で、１０代の頃に遊び仲間だったという父との思い出を懐かしそうに振り返り、当時、体を壊しており、「医療費が無料」と聞かされたことが帰還の決め手になったようだと語った。民栄さんは「父の一端を垣間見た気がして、心が半分軽くなった」と涙を流した。

民栄さんは、法事に使うためにも父の写真を捜し出し、いつか叔母の墓も参りたいという。「私は、顔は祖母似、性格は父似と言われて育った。父がどんな人だったのかをもっと知りたい」。新たな情報があれば４度目の来日も考えるという。情報提供は、自由往来の会（freetomovenk@gmail.com）へ。

◆帰還事業＝日朝の両赤十字が１９５９年に始め、８４年までに在日朝鮮人と日本人妻ら約９万３０００人が「地上の楽園」と宣伝された北朝鮮に新潟港から船で渡った。

北朝鮮では当局の監視下に置かれ、生活は苦しかったとされる。「北朝鮮の人権に関する国連調査委員会」の報告書（２０１４年）では、複数の帰還者が「日本語を話すと刑罰を受けた」「北朝鮮を離れることを禁止された」などと証言した。「自由往来の会」は、帰還者のうち約５００人が脱北したとしている。