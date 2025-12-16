福岡を拠点とするアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフを刺したとして、福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）が殺人未遂容疑で逮捕された事件で、容疑者とみられる男が事件前日から、アイドルの「出待ち」をしている可能性がある不審者として警備担当などのスタッフ間で情報共有されていたことが捜査関係者などへの取材でわかった。

被害に遭ったスタッフは事件時に男に警告した直後に刺されており、県警中央署が事件の動機や経緯を調べている。

事件は１４日午後５時頃、劇場が入る商業施設に隣接する「みずほペイペイドーム福岡」（福岡市中央区地行浜）の関係者用駐車場にあるエレベーターホールで発生。スタッフ男性（４４）が胸を刺されて重傷を負い、約１分後に約８０メートル離れた商業施設で、ライブの来場客だった女性（２７）も背中を刺されて軽傷を負った。

捜査関係者によると、山口容疑者はＨＫＴ４８のイベントに月５、６回参加しており、警備担当だった男性は顔も名前も知っていた。エレベーターホール付近はアイドルがよく自撮りに使う関係者用のスペースだったが、１３日夕に山口容疑者とみられる男の姿が確認され、スタッフ間で「出待ちをしているような男がいる」と共有。１４日夕にも再び確認され、男性が「移動してもらっていいですか」と声を掛けたところ、男は無言でスプレーを吹きかけ、刃物で刺してきたという。

同署によると、山口容疑者は「被害者に『なんでそこにいるんですか』などと言われたので、刺し殺そうと思った」と供述している。