東京美容外科の統括院長、麻生泰氏が16日、X（旧ツイッター）を更新。1分間で戦う格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で、出場予定選手が前日公開計量で突然ビンタされ、倒れた後にくも膜下出血状態になったことについて言及した。

BD18は14日に都内で開催。前日計量は13日に行われた。第5試合のライト級ワンマッチ、キックルール70キロ以下に出場する竜が、江口響にビンタをされ昏倒（こんとう）。右足がけいれんして一時は失神で意識を失い、その後試合は中止となった。

竜は15日、自身のXで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです。暖かいメッセージありがとうございます」などとポストした。

麻生氏は竜のくも膜下出血を伝える記事を引用した上で「溝口さんは好きだけど、やっぱり格闘技やってる奴は馬鹿だと思う。それを支持してる医者もアホだわ。死んだら終わりだよ」とつづった。溝口勇児氏は起業家でBreakingDownのCOO、経済エンターテイメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる。

竜は16日に「大会当日、医療スタッフの判断でCT検査を受けていましたが、その時点では大きな異常は確認されませんでした。その後、移動のために飛行機に搭乗したことで体調が悪化し、強い頭痛が続いたため、大会から3日後に再度検査を受けた結果、くも膜下出血が判明しました。現在は医師・医療スタッフの管理のもとで治療を受けており、症状も安定し、改善に向かっていることが確認できています」と補足している。