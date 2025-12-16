スーツのポケットが膨らむ問題、0.75cmの「極薄レザー財布」で解決しました
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
ミニマルウォレットは数あれど、厚み0.75cmでカード8枚を収納できるモノとなると、選択肢はぐっと絞られます。
キャッシュレス派でも、カードと現金をゼロにはできない。そんな私が、オランダ発の「DUN Fold」を2週間使ってみました。
ヨーロピアンレザーの質感
トップグレインカーフレザーは、しっとりと手に馴染みます。縫製も丁寧、薄さについても期待通りのもので、洗練された佇まい。しかし、問題はここからです。この極薄の革製品に、本当に公称通り8枚のカードが入るのでしょうか。
3ポケットに収まる8枚のカード
さっそく、普段使いのカード8枚を実際に収納してみました。クレジットカード1枚、会員カード2枚、ポイントカード2枚、免許証1枚です。
結果、すべて3つのポケットに無理なく収まりました。革が引っ張られる感じもなく、厚みの増加もわずか。ここが一番の驚きでした。
ストラップ式のマネークリップは、見た目にもスマート。紙幣を収めても様になります。端を引くだけで抜き出せる使用感も気に入りました。
ジャケットのシルエットを守る
財布の真価はポケットに入れてこそ。パンパンに膨らんだ財布でスーツのシルエットが崩れるのは避けたいところです。
ジャケットの胸ポケットに収めてチェック。ポケットが盛り上がることなく、シルエットも崩れません。財布が入っていることさえ忘れそうな、この感覚こそまさに求めていたもの。
「DUN Fold」は、薄さと収納力を見事に両立させた、完成度の高いミニマルウォレットでした。
ジャケットのシルエットを崩さずに、いざというときのためのカード8枚と紙幣をスマートに持ち運べる。まさしく、キャッシュレス時代の「スタイリッシュなお守り」としておすすめの一品です。
ポケットが膨らむストレスから解放されたいミニマリストにおすすめ。さらに詳しい情報や支援は以下からチェックしてみてください。
＞＞オランダ発、世界のミニマリストに選ばれる極薄×高機能レザー財布
Photo: 山田洋路
Source: machi-ya
本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。