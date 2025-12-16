Photo: MasakiNonaka

ROOMIE 2025年10月4日掲載の記事より転載

以前取材したイベントで、「いい仕事を生み出すにはいい休息も重要」という金言をもらいました。

それに強く共感し、仕事後の癒し時間として、最近では以前よりも積極的にゲームを嗜んでいたりしています。この時間はまさに至高。

ただひとつ、そこにもストレスがあったんです。それは、モニターの表示を仕事用のパソコンからゲーム機に切り替えるときのケーブルの抜き差し。

この地味ストレスを解決すべく、Ankerのコレを購入してみました！

ワンタッチ切り替えが便利！

Anker「HDMI Switch（2-in-1 Out, 4K HDMI）」

今回ご紹介するのは、Ankerから販売されている「HDMI Switch」。

パソコンとゲーム機など、2台のデバイスの入力切り替えをボタンひとつでできるようにしてくれる、いわゆる「切替器」と呼ばれるアイテム。

モニター1台を「昼間はノートPC、夜はゲーム機」なんて風に使い分けようとすると、いちいちケーブルを抜き差しして接続デバイスを切り替えることになりますが、これがあればボタンひとつで済むようになります。

テレビやモニター裏に配置されている接続ポートにケーブルを抜いたり差したりするの、地味にめんどうなのでこれはありがたい……！

Anker Switch (2-in-1 Out, 4K) 1,690円 Amazonで見る PR PR 1,990円 楽天で購入する PR PR

使い方はとても簡単です

まず、「HDMI OUT」と書かれている端子がひとつのほうをテレビやモニターに接続します。

そしたら、もう一方の端子にそれぞれお使いのパソコンやゲーム機に接続するだけ。

これで真ん中のボタンを押すだけで画面に映したいデバイスをワンタッチで切り替えることができるようになります。

ケーブルの差し間違いには注意が必要ですが、設置自体はとてもかんたん。手元に届いてすぐに設置できますし、機械が苦手な方でもきっと設置できると思いますよ！

分配器としても使える

ここまでモニターに出力するデバイスをワンタッチで切り替えることができるとお伝えしましたが、じつは逆の使い方の「分配器」としても使うことができるんです。

「分配器」は1つのデバイスから2つのモニターに切り替えて映し出すことが可能。

ノートパソコンをお昼は在宅ワークのためにモニターに接続して、夜はプロジェクターに映し出してYoutubeを見る、なんて使い方ができるようになります。

ただ、あくまでも切り替えができるだけで、同時に2つのモニターに出力するような使い方はできないので、そこは注意が必要です。

注意点があるよ

一般的なノートパソコンやNintendo Switchをお使いの方は特に心配する必要はありませんが、PS5やゲーミングパソコンを接続しようと考えている方は注意が必要です。

4K／60Hzで表示するには、両端のHDMIケーブルとも30AWG（太さ）以上で、長さを1m以下に。

4K／30Hz表示の場合は、26AWG以上、機器側ケーブルのみ1m以下で、モニター側は15m以下にと、細かな条件が定められています。

PS5は最大120Hz、ゲーミングパソコンだとそれ以上にヌルヌルの画面表示ができる性能をしており、このHDMI Switchを介すことで、性能を最大限引き出せなくなってしまうんです。

FPSゲームや対戦型のゲームをする人にはちょっと向かないと思うので注意してくださいね。

2,000円もしないから、ね

価格が1,690円（税込）とデジタルデバイスでありながらわりと良心的な値段。

筐体自体もコンパクトでポン置きで使えるので、毎日ケーブルの抜き差しのストレスを感じている同士がいるのであれば、ぜひ試してみる価値はあるかと……！

Anker Switch (2-in-1 Out, 4K) 1,690円 Amazonで見る PR PR 1,990円 楽天で購入する PR PR

Text and Photo：MasakiNonaka