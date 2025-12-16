インスタグラムで報告

柔道男子66キロ級で2019、21年世界選手権連覇を達成し、今年2月に現役を引退した丸山城志郎さんが16日までに自身のインスタグラムを更新。結婚8年目での挙式を報告した。

丸山さんは妻のクルミさんと笑顔の2ショットや友人らに祝われる写真を公開。「これまで試合続きですぐには挙げることができなかった結婚式を結婚8年目にしてようやく執り行うことができました」とつづった。

「多くの方々にご参列いただき非常に素敵な時間を過ごすことができました。 祝電などお祝いのお言葉をお寄せくださった皆さま、いつも支えてくださるミキハウスの皆さま、またお花をお贈りくださった笑福亭鶴瓶さまに心より感謝申し上げます」と、笑福亭鶴瓶から贈られた花の写真も投稿。ファンからも様々なコメントが寄せられている。

「美しい1日 おめでとうございます」

「挙式おめでとう 美女美男で最高」

「お二人ともとっても素敵です 本当におめでとうございます」

「8年目の結婚式ってなんか素晴らしいです」

丸山氏は東京五輪出場をかけて20年12月に阿部一二三と決戦。夢切符には届かなかったが、24分の死闘は語り草となっている。



（THE ANSWER編集部）