¡Ö»ä¤âÉ×¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥óÀÖºêÍ¥²Ö¡¢É×¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢°ÜÀÒ¡Ö¤³¤ÎÆ»¤òÀµ²ò¤Ë¡×
¼«¿È¤ÎX¤Ë»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÎëÌÚÍ¥²Ö¤¬¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÂà¼Ò¤·¡¢É×¤ÎÀÖºê¶Ç¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬16Æü¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤â¡ÖÀÖºê¡×¤Ë¡£¼«¿È¤ÎX¤â¹¹¿·¤·¡¢°ÜÀÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡15ÆüÉÕ¤ÇÂè°ìÀ¸Ì¿¥°¥ë¡¼¥×¤òÂà¼Ò¤·¡¢16Æü¤Ë¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Ë²ÃÆþ¡£ÅÐÏ¿¤â¡ÖÎëÌÚ¡×¤«¤é¡ÖÀÖºê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿26ºÐ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö·è¤·¤ÆÈá¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¡Á°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤ÏÄ¹Ê¸¤ÎÊ¸½ñ¤â·ÇºÜ¡£¡Ö¿·¤·¤¤Îý½¬¡¦»ØÆ³ÊýË¡¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÉ×¤ÈÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ê¤É¤ò°ÜÀÒ¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢¡Ö²ñ¼Ò¡¦¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤â¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°½êÂ°¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖºê¤ÎÉ×¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ÎÀÖºê¶Ç¡£°ÜÀÒÀè¤Î¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Ç¤ÏÉ×ÉØ¶¦Æ®¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖÉ×¤Ï¡¢»ä¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤á¤¢¤¨¤ëÎ¦¾å¤Î¡ÈÆ±»Î¡É¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¶ì¤·¤¤»þ¤â²£¤Ë¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤âÉ×¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·½êÂ°¤Ë¤â´¶¼Õ¡£¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦±ØÅÁ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âô»³¤Î·Ê¿§¡¦·Ð¸³¤òÂç¤¤ÊÎÈ¤Ë¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÉ×ÉØÊÌµï¤Ç´èÄ¥¤ë³§¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÉ×¤ÈÆ±¤¸µòÅÀ¤Ç¼¡¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤ÎÆ»¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÀµ²ò¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
