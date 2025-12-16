¤Ê¤¼¡ÈÀ¾¤Î¶¯¹ë¡É¤«¤é¶ì¶¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¡©¡¡29ºÐPG¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¡Ö·¯¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ä¡×¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡¦ÄÅ»³¾°Âç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ
¡¡³«Ëë¤«¤é¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëB¥ê¡¼¥°¤ÎÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤·¤Æ¼çÎÏ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬29ºÐ¤ÎÄÅ»³¾°Âç¤À¡£Ì¾Ìç¹â¹»¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤òÁ´¹ñ¤Ë¹ì¤«¤»¡¢Â´¶È¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£Ã»´ü´Ö¤Ê¤¬¤é³¤³°Ä©Àï¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç7¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ¤¤¿ÄÅ»³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ïµ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¤Ç¤Ïº£µ¨³«ËëÁ°¡¢À¾ÃÏ¶è¤Î¶¯¹ë¤«¤é¶ì¶¤Ë¤¢¤¨¤°Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÀÄÌÚ ÈþÈÁ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡ÄÅ»³¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢3µ¨½êÂ°¤·¤¿Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¡¢Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£À¾ÃÏ¶è¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤¢¤¨¤ÆºÆ·ú¤Ë¶ì¤·¤àÀîºê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤³¤³¤Ê¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤éÀîºê¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÂçÄñ¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤·¤«ÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ¤µ¤ó¡ÊËÌÂîÌéGM¡Ë¤Ï¡Ø·¯¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤«¤é¡¢Àîºê¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Åçº¬¤Ë¤Ï°ÂÆ£ÀÀºÈ¡Ê¸½¡¦²£ÉÍ¥Ó¡¼¡¦¥³¥ë¥»¥¢¡¼¥º¡Ë¤È¤¤¤¦ÀäÂÐÅª¤Ê¥¬¡¼¥É¤È¡¢À¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¥ë¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤¤¬¤¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤Ï¥Ú¥ê¥ó¡¦¥Ó¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Ä¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤â¤¤¤¿¡£Èà¤é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÅ»³¤Ï¡¢¥×¥í10Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢20ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤è¤êÆÈÎ©¤·¤¿Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤Ï¾¡¤¿¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£ËÌ¤µ¤ó¤â¡Ø°ÂÆ£Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥á¥¤¥ó¥¬¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ø¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë2·åÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡³«Ëë¤«¤éÌó2¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤¿ËÜ¹Æ¼¹É®»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÅ»³¼«¿È¤â¹¥Ä´¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤Ä¤Î»ØÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê2·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï18»î¹çÃæ6»î¹ç¡£»þ¤Ë¡¢¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·ÄÅ»³¤Ï¡¢¼«¿È¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤ËÀÅ¤«¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï»¨²»¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬º£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢Ã¸¡¹¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦»ÑÀª¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ëè»î¹çËè»î¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£¥³¡¼¥È¾å¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ä¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢¾õ¶·¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»3Ç¯»þ¤ÎÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤ò¡Öºâ»º¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¡¡ÄÅ»³¤ÏÊ¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¤Î3Ç¯»þ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ÄËº¨¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡¢¹ñÂÎ¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ©¤¹¤ë¡Ö¹â¹»3´§¡×¤Ë²¦¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿·è¾¡¤ÎÌÀÀ®¡Ê¸½¡¦ÀçÂæÂç³ØÉíÂ°ÌÀÀ®¡Ë¹â¹»Àï¡¢2ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ä¤ê34ÉÃ¤«¤é¤Î¥é¥¹¥È¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡£ÄÅ»³¤¬¥Ô¥Ã¥¯¡õ¥í¡¼¥ë¤«¤éÆ±ÅÀ¤Ê¤¤¤·µÕÅ¾¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿»Ä¤ê4.2ÉÃ¡¢¿³È½¤ÎÅ«¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÌò¤ÎÁª¼ê¤¬ÉÔÅö¤ËÆ°¤¯¡Ö¥à¡¼¥Ó¥ó¥°¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸Æ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¡ÊÈ¬Â¼¡ËÎÝ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ï¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ç¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¿á¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÍ¤Î¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç²ñ¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¸Î¶¿¤Î²Æì¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ë²Ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤Í¡×¤È¤¤¤¦²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¶»¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿ÄÅ»³¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿´ßËÜÎ´°ì¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¾°Âç¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¡ÈÃ¯¤«¡É¤Ç¤Ê¤¯¡È¼«Ê¬¡É¤¬»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤¢¤Îº¢¤ò¡¢ºÆ¤Ó¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡£±¿Ì¿¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å²ù¤ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÀ¤¬¤¿¤¤Êõ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡½¡½¡£º£Æü¤âÄÅ»³¤Ï¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Àï¤¤Â³¤±¤ë¡£
¢£ÄÅ»³¾°Âç / Shota Tsuyama
¡¡1996Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²Æì¸©½Ð¿È¡£180¥»¥ó¥Á¡¦85¥¥í¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤È¹ñÂÎ¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÅö»þbj¥ê¡¼¥°¤ÎÎ°µå¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯10·î¤Ë¤ÏNBL¥«¥Ê¥À½êÂ°¤Î¥Ï¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¤È·ÀÌó¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡¢»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢Åçº¬¥¹¥µ¥Î¥ª¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢º£µ¨¤«¤éÀîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤Ë¡£³«Ëë¤«¤é¼çÎÏ¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÀÄÌÚ ÈþÈÁ / Miho Aoki¡Ë