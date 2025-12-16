夜のひと笑い・いちえ、復縁したイケメン恋人との頬寄せ合うラブラブショット公開「幸せそうで癒される」「おそろコーデ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが12月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人・りょうとの2ショットを公開した。
【写真】人気YouTuber「ラブラブで尊い」イケメン恋人とオソロコーデで密着
いちえは、室内で撮影したりょうとの写真を投稿。いちえがプロデュースするブランドの洋服を色違いで着用し、互いの頬が触れそうなほど密着したラブラブショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「自然体で素敵」「幸せそうで癒される」「ラブラブで尊い」「おそろコーデ可愛い」「美男美女」などの声が上がっている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
