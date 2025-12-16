「ダウン苦手」な40・50代へ！【グローバルワーク】大人に似合う♡「スッキリ見えアウター」

寒さが本格化すると、活躍するのはやっぱりダウンのアウター。とはいえ着膨れ感が気になり敬遠してしまう、なんて大人世代も多いのでは？ そこで今回は、すっきり上品に着こなせそうな【グローバルワーク】の「ダウンコート」をご紹介します。着るだけで美シルエットが期待できる、優秀アイテムをぜひチェックしてみて。

あたたかさとスッキリ見えを両立！

【グローバルワーク】「ウツクシルエット撥水ダウンコート」\16,990（税込）

ダウンの分量を調整することで、「着心地の良さとスタイルアップのバランスが最適なシルエットを追求」（公式サイトより）したというダウンコート。長めの丈感で縦のラインを強調しながら、冷えが気になる腰まわりの防寒対策も叶えられそう。フードとフード裏のファーはそれぞれ取り外し可能で、着こなしに応じた使い分けができる点も高評価。シーンを問わず大人コーデで活躍する一軍アイテムになりそうです。

大人カジュアルが整うネイビーのダウンコート

カラバリは先に紹介したアイボリーのほか、ネイビー、ブラック、ブラウンの全4色。ネイビーは知的なムードを誘う、大人に似合うカラーです。インナーにスウェットを合わせても子どもっぽくならないのは、落ちついた色合わせとスッキリとしたシルエットのおかげ。下半身は細見え効果が期待できるタイトスカートで仕上げると、着膨れ感を回避してスタイルアップも狙えるかも。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M