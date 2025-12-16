『べらぼう』最終回、1年間の壮大な黄表紙“蔦重栄華乃夢噺”が完結。チーム蔦重の絆と愛を考察【前編】

「なら死ぬな」

「合点承知」

最期の時が近づいてきた蔦重（横浜流星）の背中に手を回し、歌麿（染谷将太）が笑顔でかけた言葉。

「死ぬな」は、過去、何度も蔦重が歌麿にかけた言葉です。「なら死ぬな」は、固唾を飲んで最終回を見守っていた視聴者全員の気持ちでもあったでしょう。

1年間がかりの壮大な、森下佳子作の黄表紙本『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が、とうとう最後のページを閉じました。

今回は、フィナーレに相応しく、さまざまな過去の人物たちが総結集。

チーム蔦重、地本屋の旦那衆、吉原の亡八たち、 “オタクなかわいさ全開”と評判の松平定信（井上祐貴）、平賀源内とおぼしき人物、瀬川とおぼしき人物。

そして、 “写楽プロジェクト”に名を連ねた斎藤十郎兵衛（生田斗真）や、妻・てい（橋本愛）との会話、蔦重を見詰めながら全力の「屁」の“魂呼ばい”……贅沢な場面が続きましたね。

「べらぼう」は、本屋・クリエーター・編集者たちが造りだす“本”というエンターテイメントの素晴らしさを、200年以上超えた現代に伝えてくれました。

最終回の名残りを惜しみつつ、【前編】では、最後に片が付いた仇討ち・写楽プロジェクト・歌麿との関係や、名実ともに立派な本屋となっていく耕書堂の変化などを中心に考察します。

NHK大河「べらぼう」公式サイトより

仇討ちのシメは源内！エレキテルの稲妻

前回、国元に帰る松平定信に依頼された通り、一橋治済（生田斗真）と入れ替わった能役者・斎藤十郎兵衛（生田斗真）に写楽画の差し入れをする蔦重。写楽プロジェクトについて、「顔を真似て描いて写楽画としている」ことを伝えます。

そのとき「護送中に治済が逃亡するも、脳天に稲妻が落ち死亡。傍らには変わった髷の男が佇んでいた」という情報が。一瞬映ったその男、着物も髷も立ち姿も平賀源内（安田顕）そのものでした。

まだ、「傀儡師」への仇討ちは終わっていなかったのです。「命まで取るのはどうも具合が悪い」と、定信や蔦重が延命した仇討ち作戦のトドメを刺したのは、まさかの源内でした。

親友・七つ星の龍（田沼意次／渡辺謙）の仇！これをくらえ！」とばかりに、天からエレキテルで最大の稲妻を落とすとは。「もう源内先生はでてこないのか」と思っていたファンにとっては、胸のすく場面でした。

源内が落とした稲妻の罰にやられる一橋治済。NHK大河べらぼう公式サイトより

「治済が亡くなったのなら（蜂須賀の家に）戻っては？」という蔦重に、「出て行ったとて、戻るところもないからな」と十郎兵衛。

「私など、いてもいなくても、さして変わらぬものであった」という十郎兵衛の言葉に目を伏せる家臣に気を遣ったのか「けれどこの暮らしも悪くない。うまいものを食べて遊んでいればいい。夢のような…」と言いつつ画を描き続けますが、表情は寂しげです。

蔦重は、この表情を見て「十郎兵衛を写楽プロジェクトの一員に加えよう」と思ったのではないでしょうか。色恋感情には鈍い人でしたが、こういうところは敏感で「どうにかしなきゃ！」と動くところがありましたよね。

蔦重と斎藤十郎兵衛。NHK大河べらぼう公式サイトより

十郎兵衛が加わり「写楽」は語り継がれる

チーム蔦重の集まりで「江戸では写楽は誰だ？と噂になっている」という話題になり、「一番骨を折ったのは歌麿。それを発表したらどうか」となるも、「俺の絵といわれてもしっくりこない。皆が写楽、それでいい」と歌麿は笑います。

そこで、「陰で骨を折ってくれた斎藤十郎兵衛も、写楽の一人とのちの世に知られるようにしたい」と蔦重が提案しました。

松平定信が名付けた苗字「東洲斎（とう しゅう さい）」を並べ替えると「さい とう しゅう」＝「さいとうじゅう」＝「斎藤十」になるということから、「斎藤十郎兵衛殿も、後の世で写楽の一人だっていわれるような仕掛けができねえかって」といい「そりゃまた戯けた話」だと乗ってくるチーム蔦重。

写楽はプロジェクトだったという脚本に、「史実では写楽の正体は斎藤十郎兵衛だ！チームという話はおかしい！」という批判もありましたが、それを見事にひっくり返して気持ちよく着地させた森下脚本でした。

不確かな史実の部分はうまく面白く膨らませつつ「そう来たか！」と唸らせる。森下さんの手腕が光る場面でしたね。

チーム蔦重が作った「写楽」。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

「鬼の子も許された気がする」歌麿の笑顔

「写楽プロジェクト」の功績は、寂しさを抱えた十郎兵衛を仲間にしただけではありません。

最愛の伴侶を失い蔦重への想いも叶わず家を出て、孤独に苛まれ闇堕ちしていた歌麿も救いました。ていの熱い言葉で引き戻され、チーム蔦重に加わり、写楽完成の要となった歌麿。そして、笑顔を取り戻しましたね。

力になってくれたことに頭を下げて礼を言うていに、「こちらこそありがたやまでした」という歌麿。

「なんか、許されているみてぇな気がしたんだ。俺は望まれない子でね。けど、写楽の絵には皆が溶け合っているじゃねぇですか。重政先生や政演さん、政美、一九、春朗、蔦重や南畝先生、三和さん、喜三二さん、源内先生も……俺もその一部っていうか。鬼の子も、この世の仲間入りしていいですよって言われているみたいで」

そんな気持ちだったんですね、歌麿。「声かけてくれてありがとう、ねえさん。にいさんにもそういっておいてよ」と、晴々とした笑顔で帰っていきました。

一般的な説通りに、写楽を一人の絵師にせず「チーム蔦重が結集して完成させたプロジェクト」というべらぼうなストーリーにしたからこそ、歌麿完全復活劇にも繋がったのでした。

歌麿に昔のような心の底からの笑顔が戻る。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

すけべでおっちゃこちょいな神様が集う国

蔦重は、誰かが家に忘れていった、国学者・本居宣長（北村一輝）が政治原理を説いた『玉くしげ』を手にし、幕府の推奨する儒学は日本に合わないと批判しているのに「なぜこの人は手鎖になんないのか？」と疑問を抱きます。

鶴屋（風間俊介）に、「江戸の人じゃないから。それに、市中では少ししか扱っていないし」と聞き、「市中では少し」と、ピンときました。そこで、松平定信に本居宣長への紹介状を書いてもらうように文を出します。

かたや、白河小峰城の場面。家臣の水野為長（園田祥太）が「殿、蔦屋から品が届いております」と箱に入った黄表紙を持ってきます。

手に取りつつ「本屋め。写楽をやりながらこちらも励んでおったようだな」といいつつ嬉しそうな定信。「蔦屋よりの文でございます」と差し出され、しばし宛名書きを眺めて微笑みます。

もしかしたら、「蔦屋のやつめ、私に執筆依頼か？ふふっ」と思ったりして（定信作の源内を装った「死を呼ぶ手袋」の草稿を読み、蔦重は「源内先生だ！」と勘違いしたくらいなので）と、つい、想像してしまいました。

江戸カルチャー大好きな松平定信。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

紹介状を携えて伊勢松坂の宣長を訪ねた蔦重。最終回に登場した大物、ちょっといけすかない感じの宣長とのやりとりも面白かったですね。

最初は蔦重のことをかなり警戒していましたが「写楽は越中守の計画だった」という事実と定信の文に驚き、「和学は田安が大事にしてきた学問である」に、ほぉと表情を変えます。

「儒学は『すべき、なすべき、こうあるべき』と政には都合がいいが、異国からのもの。もともと日の本の考えは違った。

この国はイザナミとイザナギが産んだもの。天照大神が、アメノウズメの艶かしい踊り見たさにうっかり顔だしちまったような、すけべでおっちゃこちょいで祭りが大好きな神様が集う国」

と静かに熱く語る蔦重。

ここで嬉しそうに表情を崩し前のめりに座り直す宣長。「すけべでおっちゃこちょいはいいすぎや！」と言いつつ、嬉しそうでした。

「その神様たちが起こす、いちいちを俺らのご先祖は受け止めた。生まれくることほろびゆくこと、喜び悲しみ。善も悪ですが“もののあわれ”という、とびきりでけえ器で。そのでけえ器を、わたしは江戸の皆に知って欲しいのでございます。」

もう、宣長がめちゃくちゃ嬉しそうな顔をしてウンと頷く。こういう説得力や人たらし力はさすが蔦重。宣長は蔦重と組もうと心を決めたのでした。

最終回に登場した大物、本居宣長。NHK大河「べらぼう」公式サイトより

旅の途中、蔦屋耕書堂の黄表紙を読む人々をみて、ここまで自分の手がけた本が全国に広まっていることを実感する蔦重。旅人に「江戸っ子はせっかちだ。黄表紙はすぐに話が終わっちまう。もっと長い話の本を作って欲しい。兄さんたち江戸に帰ったらこの蔦屋って本屋に伝えてくれ」という意見を聞いて閃く蔦重。

江戸から離れ、自分のことを知らない土地で自分が作った本を人々が夢中になって読んでいる姿は、「本で世を耕す」の思いを抱き続けている蔦重にとってはさぞかし嬉しい光景だったでしょう。そして、自分を知らない一読者が何の忖度もせずに「長い話の本を作ってくれ」と求めてくれる。「もっと作ってくれ」は本屋冥利に尽きる言葉ですね。

そして、ここから、後世にずっと引き継がれていくチーム蔦重たちそれぞれの活躍が始まるのでした。

そして、長い夢噺を紡いできた蔦重に最期のときが訪れる【後編】に続きます。