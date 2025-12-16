アンバサダーのTWICEサナ・ミナ・ジョンヨン直筆サイン入りポスター当たる！スウィート「SWEET 1 DAY」ドン・キホーテ限定キャンペーン
スウィートから、TWICEのSANA(サナ)、MINA(ミナ)、JEONGYEON(ジョンヨン)をアンバサダーに迎えたカラーコンタクトレンズシリーズ「SWEET 1 DAY」の新商品発売記念キャンペーンが開催されています。
2025年12月上旬より、全国のドン・キホーテ限定で実施される豪華キャンペーンです。
スウィート「SWEET 1 DAY」ドン・キホーテ限定キャンペーン
開催期間：2025年12月上旬〜特典がなくなり次第終了
開催場所：全国のドン・キホーテ対象店舗
応募締切：2026年1月5日(直筆サイン入りポスター抽選)
世界的ガールズグループTWICEのメンバー3名をアンバサダーに起用した「SWEET 1 DAY」シリーズ。
新商品の発売を記念し、ドン・キホーテ限定で特別な購入特典キャンペーンが展開されています。
対象商品を4箱購入するごとにオリジナルポスターを1枚プレゼント。
さらに、2箱購入ごとに「抽選番号付きトレカ」が1枚贈呈され、抽選でメンバー本人の直筆サイン入りポスターが当たるチャンスも用意されています。
また、キャンペーンに合わせてドン・キホーテ限定販売カラーとなる「ナイトオーキッド」「フローラルブルー」「サイレントジェイド」も登場。
ここでしか手に入らない特別なカラーと特典に注目が集まります。
SANA × RADIRIS(ラディリス)
SANAがアンバサダーを務める「RADIRIS」は、繊細なグラデーションと奥行きのある立体感が特徴。
光をまとったような透明感で、上品で洗練された“クラスアップアイ”を叶えます。
ドン・キホーテ限定カラーとして「ナイトオーキッド」が登場。
性別を問わず惹きつける魅力的な目元を演出します。
MINA × MEVILAGE(メビラージュ)
MINAがアンバサダーを務める「MEVILAGE」は、清楚さの中にほんのりと艶を感じる“愛されナチュラル”なライン。
素肌のように柔らかく発色し、大人の女性らしい気品を引き出します。
ドン・キホーテ限定カラーとして「フローラルブルー」がラインナップ。
透明感あふれるブルーの色味が、瞳に華やかさを添えます。
JEONGYEON × GIRL CRUSH(ガールクラッシュ)
JEONGYEONがアンバサダーを務める「GIRL CRUSH」は、自分らしさを楽しむためのクールでモードなカラーバリエーション。
媚びない強さとしなやかな意志を感じさせる、ユニセックスな美しさを演出します。
ドン・キホーテ限定カラーとして「サイレントジェイド」が登場。
個性を引き立てる印象的なカラーリングです。
TWICEのメンバー3名との豪華なコラボレーションによる新商品と限定キャンペーン。
スウィート「SWEET 1 DAY」ドン・キホーテ限定キャンペーンの紹介でした。
