ムード歌謡グループ・純烈が１５日、関東の新拠点となっている「よみうりランド・ＨＡＮＡＢＩＹＯＲＩ」でライブを開催し、来年２月４日に新曲「ありがとう」とアルバム「純烈のラジオレター！〜純烈１５周年メンバーベストセレクション〜」を同時リリースすることを発表した。

「ありがとう」はリーダーの酒井一圭（５０）が初めて表題曲の作詞に挑戦。アルバムはメンバーそれぞれが１５曲を選び、ラジオＤＪ風に１曲ずつ思い出やその曲にまつわるエピソードなどを語りながら紹介する企画盤となっている。

純烈は今年の年末で紅白歌合戦に８年連続出演。日本レコード大賞では７年連続となる優秀作品賞を受賞している。酒井は「来年の年末、この新曲で（紅白とレコ大に）出演できるように２０２６年も頑張っていきたいので皆様もぜひリリースされるのをお楽しみに！」と意気込みを語った。

２０２４年から公式アンバサダーを務めている同所とのコラボグッズが販売されることも発表。チケットケースや応援うちわ、サウナマットやサウナハット、シールや御守などがラインナップされている。