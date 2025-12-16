お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が15日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」に出演。自身の長男について話した。

山内は「長男が初めてがライブ観にきたんですよ、ずっと嫁が危惧していたのが、長男はなんか分からないけど人が好き、大人が好きみたいなタイプなのよ。“お父さんがかまいたちなんだよね”みたいなのを言いたがんねん。俺あんまりその現場を見ていないけど」とコメント。

続けて「塾とか通いだしたんだけど、嫁はそういうのは言わなくていいからねって、事前に(長男に)言っていて。お試しで塾に行って良かったら通おうと思って、そこでうちの家がどうこうとかは言わなくていいことだからねって言って“分かった”って言っていて、お試しで塾に行きまして、嫁が迎えに行ったら先生が“お父さんかまいたちの山内さんなんですか？”って…いや、言ってるやん」と明かした。

さらに「そういう節があるから今まで単独ライブとかも行かないようにしていたというか。もう大丈夫かっていうので行ったら、どうだった？長男大丈夫だった？って(妻に)聞いたら、もうすごかったって言っていて」とした上で、「NGKで単独ライブだから『今日のライブ』ってポスター貼ってあるやん。それ見て“あれ、パパじゃんこれ”“パパだよね？”みたいなのを…ちょっと本当にやめなって言って席について、いろいろな人も見てるから静かにね、パパとか絶対に言わないでねって言ったら（山内が舞台上に）出てきたときとかに何でか分からないけどずっと“ダディ？”って。めっちゃ周りの人迷惑やったやろうな、小さい声だと思うけど」と話した。